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Beşiktaş-Zalgiris maç kadrosu belli oldu! Felix Uduokhai kadrodan çıkarıldı

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Beşiktaş-Zalgiris maç kadrosu belli oldu! Felix Uduokhai kadrodan çıkarıldı
Fotoğraf Başlığı Beşiktaş-Zalgiris maç kadrosu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarında ikinci ve üçüncü eleme turlarını geçerek play-off aşamasına yükselen siyah-beyazlılar, lig aşamasına kalma yolunda ilk sınavını kendi sahasında verecek. Mücadele öncesinde ''Beşiktaş-Zalgiris maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?'' merak edilirken Beşiktaş-Zalgiris maç kadrosu da netleşti...

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Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmada teknik heyetin sahaya süreceği kadro futbolseverler tarafından merak edilirken, Felix Uduokhai'nin UEFA listesinde yer almaması kesinleşti. Buna karşılık yeni transfer Dusan Vlahovic'in Avrupa listesine dahil edildiği de bildirildi. İşte, Beşiktaş-Zalgiris maç kadrosu...

BEŞİKTAŞ-ZALGİRİS MAÇ KADROSU

Beşiktaş-Zalgiris maç kadrosu UEFA listesi: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Dusan Vlahovic ve Semih Kılıçsoy

B Listesi: Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Emir Yaşar, Mustafa Azem Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Efe Işık, Ali Pağda, Ozan Sevim, Fahri Kerem Ay ve Ahmet Sami Bircan

Beşiktaş-Zalgiris maç kadrosu belli oldu! Felix Uduokhai kadrodan çıkarıldı
Başlık ResmiBeşiktaş-Zalgiris maç kadrosu belli oldu! Felix Uduokhai kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş'ın Alman savunma oyuncusu Felix Uduokhai, Avrupa kupaları için UEFA'ya bildirilen listede yer almadı. Takımdan ayrılması beklenen Uduokhai, Kauno Zalgiris karşılaşmasında görev yapamayacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hradec Kralove deplasmanında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ouattara, rövanşta forma giymemişti. Kassoum Ouattara'nın Kauno Zalgiris ile oynanacak maçta kadroda yer alması bekleniyor.

Beşiktaş-Zalgiris maç kadrosu belli oldu! Felix Uduokhai kadrodan çıkarıldı
Başlık ResmiBeşiktaş-Zalgiris maç kadrosu belli oldu! Felix Uduokhai kadrodan çıkarıldı

BEŞİKTAŞ-KAUNO ZALGİRİS MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Zalgiris maçı S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Jonas Weickenmeier yapacak.

Beşiktaş-Zalgiris maç kadrosu belli oldu! Felix Uduokhai kadrodan çıkarıldı
Başlık ResmiBeşiktaş-Zalgiris maç kadrosu belli oldu! Felix Uduokhai kadrodan çıkarıldı

BEŞİKTAŞ-KAUNO ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşması 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

İki ayak üzerinden oynanacak play-off turunda ilk maç İstanbul'da, rövanş karşılaşması ise daha sonra Litvanya'da yapılacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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