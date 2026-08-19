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2. sezona geri sayım! Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlıyor?

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2. sezona geri sayım! Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlıyor?
Fotoğraf Başlığı Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlıyor?

TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz, ilk sezonunu 5 Haziran 2026 tarihinde yayınlanan 31. bölümüyle tamamladı. Sezon finalinin ardından yaz arasına giren dizinin yeni bölümleri için bekleyiş sürerken, izleyiciler özellikle “Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlıyor?” sorusuna cevap arıyor.

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İlk sezonunda elde ettiği izlenme oranları ve geniş izleyici kitlesiyle dikkat çeken yapım, yeni sezonda da hikayesini genişletmeye hazırlanıyor. Çekimlerin Eylül ayının başında başlaması planlanırken, dizinin ikinci sezonunun yayın tarihi için ise geri sayım başladı. Peki, Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlıyor?

2. sezona geri sayım! Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlıyor?
Başlık Resmi2. sezona geri sayım! Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlıyor?

TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Taşacak Bu Deniz'in ikinci sezon yayın tarihi açıklanmadı. TRT 1 tarafından yeni sezonun hangi gün başlayacağına ilişkin kesin bir tarihin duyurulması bekleniyor

Dizinin yeni sezon çekimlerinin Eylül ayının başında başlaması planlanıyor. Çekim sürecinin ardından bölümlerin hazırlanmasıyla birlikte yapımın Eylül ayının sonlarında izleyici karşısına çıkması öngörülüyor.

2. sezona geri sayım! Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlıyor?
Başlık Resmi2. sezona geri sayım! Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlıyor?

TAŞACAK BU DENİZ 2. SEZONDA KİMLER OLACAK?

Dizinin ikinci sezonunda hikayeye yeni karakterlerin katılması bekleniyor.

Dizinin daha önce yayımlanan soy ağacında da adı bulunan Emriye Hala, Adil'in halası olarak hikayeye dahil olacak. Karakterin özellikle Esme ile yaşayacağı çatışmaların hikayedeki dengeleri değiştirmesi bekleniyor.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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