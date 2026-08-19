Karısını kurt zannedip öldürdü! İşte o koca için çıkan karar

Elazığ'da ağıla kurt girmemesi için tüfekle nöbet tutan M.K., karanlıkta duyduğu ses üzerine ateş açtı. Tüfekten çıkan kurşun, 3 çocuk annesi eşi Hasret K.'ye isabet etti. 51 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, gözaltına alınan M.K. hakkında karar çıktı.

Elazığ'da ağıla kurt girmesini önlemek amacıyla gece nöbet tutan bir kişinin açtığı ateş, ölümle sonuçlanan bir faciaya dönüştü.

Olay, merkeze bağlı Meşeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.K., ağıla kurtların yaklaşmasını engellemek amacıyla tüfeğiyle nöbet tutmaya başladı.

Gece saatlerinde çevreden gelen bir ses üzerine karanlıkta hareketlilik fark eden M.K., sesin geldiği yöne doğru ateş açtı. Ancak tüfekten çıkan kurşun, 3 çocuk annesi 51 yaşındaki eşi Hasret K.'ye isabet etti.

Ağır yaralanan 51 yaşındaki kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

JANDARMA TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. M.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.K., daha sonra adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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