Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde bir köyde düzenlenen kutlama yemeği facia ile sonlandı. Yemek sırasında binanın duvarının çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 15'ten fazla kişi yaralandı.

Çin'in güneybatısındaki bir köy evi, bina duvarının çökmesi sonucu felakete sahne oldu.

KUTLAMA FELAKETLE SONUÇLANDI

Çangning ilçesinde yaşayan bir ailenin çocuklarının üniversite sınavını kazanmasını kutlamak üzere verdikleri yemek davetinde konukları yağmurdan koruyan tentenin dayandığı bina duvarı çöktü. Xinhua'nın haberine göre, çöken duvarın altında kalan 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Kutlama yemeği faciaya dönüştü: Bina duvarı çöktü, can kayıpları var

Yerel acil durum yetkilileri, tentenin üzerinde biriken yağmur sularının oluşturduğu yükün duvarın çökmesine sebep olduğunu belirtti.

Yetkililer, 3 kişinin olay anında hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığını, yaralı 17 kişinin ise tedavi altına alındığını kaydetti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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