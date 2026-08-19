Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Kutlama yemeği faciaya dönüştü: Bina duvarı çöktü, can kayıpları var

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Kutlama yemeği faciaya dönüştü: Bina duvarı çöktü, can kayıpları var
Fotoğraf Başlığı Kutlama yemeği faciaya dönüştü: Bina duvarı çöktü, can kayıpları var

Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde bir köyde düzenlenen kutlama yemeği facia ile sonlandı. Yemek sırasında binanın duvarının çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 15'ten fazla kişi yaralandı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Çin'in güneybatısındaki bir köy evi, bina duvarının çökmesi sonucu felakete sahne oldu.

KUTLAMA FELAKETLE SONUÇLANDI

Çangning ilçesinde yaşayan bir ailenin çocuklarının üniversite sınavını kazanmasını kutlamak üzere verdikleri yemek davetinde konukları yağmurdan koruyan tentenin dayandığı bina duvarı çöktü. Xinhua'nın haberine göre, çöken duvarın altında kalan 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Kutlama yemeği faciaya dönüştü: Bina duvarı çöktü, can kayıpları var
Başlık ResmiKutlama yemeği faciaya dönüştü: Bina duvarı çöktü, can kayıpları var

Yerel acil durum yetkilileri, tentenin üzerinde biriken yağmur sularının oluşturduğu yükün duvarın çökmesine sebep olduğunu belirtti.

Yetkililer, 3 kişinin olay anında hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığını, yaralı 17 kişinin ise tedavi altına alındığını kaydetti.

ÖNERİLEN HABERLER
7,4
DÜNYA

7,4'le sallanan Kolombiya felaketi yaşadı! Ünlü şarkıcıdan deprem bölgesine dev yardım
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
5 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI!
5 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI!
Bakan Gürlek'ten “Kuytulcular” açıklaması
O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE!
O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE!
Kuytul, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmişti
ALTIN FONU MU, ‘GRAM’ MI?
ALTIN FONU MU, ‘GRAM’ MI?
Stopaj devreye girdi, tablo değişti
1 YILDA %70 ZAMLANDI!
1 YILDA %70 ZAMLANDI!
İstanbul'da servis ücretleri aylık 10 bin lirayı aşıyor
'FENERBAHÇE PEK ŞAŞIRTMADI'
'FENERBAHÇE PEK ŞAŞIRTMADI'
Fransızlar, Lyon maçını Türkiye Gazetesi'ne yorumladı
KONUTTA FAİZSİZ 2,5 MİLYON TL!
KONUTTA FAİZSİZ 2,5 MİLYON TL!
Ayda 50 bin TL taksitle erken teslimat
"YENİ DÜZENLEME GEREKİYOR"
MHP Lideri Bahçeli'den seçim sistemi mesajı
F.BAHÇE'DE GÜNDEM ASENSIO
F.BAHÇE'DE GÜNDEM ASENSIO
"Belli oluyor" dedi, Kartal iddiası şoke etti
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ!
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ!
Kavurucu sıcak dalga dalga dönüyor
TARİHİ YALI SATIŞA ÇIKTI
TARİHİ YALI SATIŞA ÇIKTI
Son miras da elden gitti, rekor fiyat belli oldu
'SEÇİM YATIRIMI YAPIYOR'
'SEÇİM YATIRIMI YAPIYOR'
Netanyahu’nun 'Türkiye' kurgusunu ABD ve Ankara ifşa etti
İSTANBUL'DA YAKALANDI!
İSTANBUL'DA YAKALANDI!
Kırmızı bültenle aranıyordu
PİYASASI AZ DİYE GÖZDEN KAÇIYOR
PİYASASI AZ DİYE GÖZDEN KAÇIYOR
Türkiye'de az satan ama alınabilecek otomobiller
'ZULMEDEN ZİHNİYET DEĞİŞMEZ'
'ZULMEDEN ZİHNİYET DEĞİŞMEZ'
Algida’nın boykottan kaçış yolu sızdı!
İSRAİL'DEN AĞIR TAHRİK!
İSRAİL'DEN AĞIR TAHRİK!
Sınırımıza 55 kilometre uzaklıktaki noktayı vurdu
SALLADIK AMA YIKAMADIK!
SALLADIK AMA YIKAMADIK!
Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı
İŞ İNSANININ İHANETİ BELGELENDİ
İŞ İNSANININ İHANETİ BELGELENDİ
Kocası adım adım iz sürdü! 50 milyonluk dava açıldı
KURİŞ’İN İLHAM KAYNAĞI FETÖ
KURİŞ’İN İLHAM KAYNAĞI FETÖ
Glooper, stratejik bir karşı istihbarat ürünü
GELİR YÜZDE 10 ARTABİLİR!
GELİR YÜZDE 10 ARTABİLİR!
Evli ve çocuklu asgari ücretliye yeni model önerisi!
G.SARAY'DAN JET CEVAP
G.SARAY'DAN JET CEVAP
Osimhen için 150 milyon avroluk teklif
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Teknika Plast (TKNKA) ne zaman işlem görecek? Borsada işlem göreceği tarih belli oldu
Teknika Plast (TKNKA) ne zaman işlem görecek?
Kaydet
Fenerbahçe maçı bitti, sıralama güncellendi: UEFA ülke puanında son durum
F.Bahçe-Lyon maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi
Kaydet
1 yılda yüzde 70 zamlandı! İstanbul'da okul servis ücretleri aylık 10 bin lirayı aşıyor
1 yılda yüzde 70 zamlandı! İstanbul'da okul servis ücretleri aylık 10 bin lirayı aşıyor
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.