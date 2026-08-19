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Spor

Salah'a büyük sürpriz! Liverpool'un ünlü taraftarı Isaac Kearney antrenmanı ziyaret etti

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Trabzonspor, Liverpool'un ünlü taraftarı Isaac Kearney'i Muhammed Salah ile buluşturdu. Bordo-mavililer Kearney ile ebeveynlerinin Trabzon'a getirilerek yıldız futbolcu ile buluştuğu anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Liverpool'a olan sevgisi ve bağlılığı ile tanınan ve Muhamed Salah'a büyük hayranlık duyduğu bilinen İngiliz taraftar Isaac Kearney, Trabzon'a getirildi.

Kearney, Trabzonspor yönetiminin organizasyonuyla Trabzon’a gelerek takımın UEFA Avrupa Ligi'nde Ferençvaroş ile oynayacağı maç için yaptığı antrenmanı ziyaret etti.

Salah'a büyük sürpriz! Liverpool'un ünlü taraftarı Isaac Kearney antrenmanı ziyaret etti
Başlık ResmiSalah'a büyük sürpriz! Liverpool'un ünlü taraftarı Isaac Kearney antrenmanı ziyaret etti
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SALAH ŞAŞKINLIK YAŞADI

Yıldız futbolcu, antrenman sahasına Trabzonspor formasını giyerek gelen minik taraftarı karşısında görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Salah'a büyük sürpriz! Liverpool'un ünlü taraftarı Isaac Kearney antrenmanı ziyaret etti
Başlık ResmiSalah'a büyük sürpriz! Liverpool'un ünlü taraftarı Isaac Kearney antrenmanı ziyaret etti

Salah ile buluşan Kearney daha sonra takımdaki diğer futbolcularla da bir araya geldi.

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