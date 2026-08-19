Salah'a büyük sürpriz! Liverpool'un ünlü taraftarı Isaac Kearney antrenmanı ziyaret etti
Trabzonspor, Liverpool'un ünlü taraftarı Isaac Kearney'i Muhammed Salah ile buluşturdu. Bordo-mavililer Kearney ile ebeveynlerinin Trabzon'a getirilerek yıldız futbolcu ile buluştuğu anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
Liverpool'a olan sevgisi ve bağlılığı ile tanınan ve Muhamed Salah'a büyük hayranlık duyduğu bilinen İngiliz taraftar Isaac Kearney, Trabzon'a getirildi.
Kearney, Trabzonspor yönetiminin organizasyonuyla Trabzon’a gelerek takımın UEFA Avrupa Ligi'nde Ferençvaroş ile oynayacağı maç için yaptığı antrenmanı ziyaret etti.
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SALAH ŞAŞKINLIK YAŞADI
Yıldız futbolcu, antrenman sahasına Trabzonspor formasını giyerek gelen minik taraftarı karşısında görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Salah ile buluşan Kearney daha sonra takımdaki diğer futbolcularla da bir araya geldi.
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