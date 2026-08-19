Cimbom’dan 35 milyon euroluk hamle! Gündemdeki isim belli oldu

Yeni sezon öncesi orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarında rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-kırmızılıların, Sunderland forması giyen 21 yaşındaki Belçikalı orta saha Noah Sadiki'yi takip ettiği ve genç oyuncu için İngiliz kulübüyle temas kurabileceği öne sürüldü.

Yeni sezon kadrosu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha takviyesi konusunda genç ve potansiyelli isimlere yöneldi. Sarı-kırmızılı ekibin, İngiltere'de Sunderland forması giyen 21 yaşındaki Noah Sadiki'yi gündemine aldığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Galatasaray yönetimi, genç futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılıların, transfer şartlarını öğrenmek ve oyuncunun durumunu değerlendirmek amacıyla Sunderland ile temasa geçebileceği ifade ediliyor.

SUNDERLAND YÜKSEK BONSERVİS BEKLİYOR

Sunderland, Sadiki'yi 2025 yılında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'dan 17 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. İngiliz kulübünün, kısa süre içerisinde değerini artıran genç futbolcudan yüksek bir bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği aktarılıyor.

Galatasaray'ın cazip bir teklif sunması halinde Sunderland'in transfer görüşmelerine açık olabileceği öne sürülüyor. Sadiki'nin güncel piyasa değerinin ise 35 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor.

SÖZLEŞMESİ 2030’A KADAR

Belçikalı futbolcunun Sunderland ile mevcut sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

21 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiliz ekibiyle bugüne kadar 35 resmi karşılaşmada görev yaptı. Sadiki bu maçlarda takımına 1 asistlik katkı sağladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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