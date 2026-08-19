Aleksey Batrakov'un vedasını duyurdular: Galatasaray detayı gündem oldu

Rusya Milli Futbol Takımı'nın sosyal medya hesabından Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov için dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. 21 yaşındaki 10 numarayla ilgili yayınlanan videoda Galatasaray pankartı detayı göze çarptı.

Süper Lig'e puan kaybıyla başlayan Galatasaray’ın, her konuda anlaşma sağladığı Aleksey Batrakov'un transferini kısa süre içinde resmen duyurması bekleniyor. Genç oyuncu için Rusya Milli Takımı’nın resmi hesaplarından veda paylaşımı yapıldı.

Rusya' Milli Takımı'ndan Aleksey Batrakov paylaşımı

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

X'te 500 binden fazla görüntülemenin yanı sıra çok sayıda yorum ve beğeni alan 21 yaşındaki oyuncuyla ilgili paylaşımda, Türk bayrağı ve Galatasaray logosu da bulunan "Welcome" (Hoş geldin) pankartına yer verildi.

Batrakov videsoundaki Galatasaray ve Türkiye detayı.

LOKOMOTIV MOSKOVA KARİYERİ

Futbolcu analiz sitesi Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 28 milyon euro olan Batrakov, Lokomotiv Moskova kariyerinde 84 maçta görev yaptı. Genç orta saha, 34 gol ve 23 asistlik skor katkısı verdi.

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