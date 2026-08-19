Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Aleksey Batrakov'un vedasını duyurdular: Galatasaray detayı gündem oldu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Rusya Milli Futbol Takımı'nın sosyal medya hesabından Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov için dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. 21 yaşındaki 10 numarayla ilgili yayınlanan videoda Galatasaray pankartı detayı göze çarptı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Süper Lig'e puan kaybıyla başlayan Galatasaray’ın, her konuda anlaşma sağladığı Aleksey Batrakov'un transferini kısa süre içinde resmen duyurması bekleniyor. Genç oyuncu için Rusya Milli Takımı’nın resmi hesaplarından veda paylaşımı yapıldı.

Rusya' Milli Takımı'ndan Aleksey Batrakov paylaşımı
Başlık ResmiRusya' Milli Takımı'ndan Aleksey Batrakov paylaşımı

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

X'te 500 binden fazla görüntülemenin yanı sıra çok sayıda yorum ve beğeni alan 21 yaşındaki oyuncuyla ilgili paylaşımda, Türk bayrağı ve Galatasaray logosu da bulunan "Welcome" (Hoş geldin) pankartına yer verildi.

Batrakov videsoundaki Galatasaray ve Türkiye detayı.
Başlık ResmiBatrakov videsoundaki Galatasaray ve Türkiye detayı.

LOKOMOTIV MOSKOVA KARİYERİ

Futbolcu analiz sitesi Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 28 milyon euro olan Batrakov, Lokomotiv Moskova kariyerinde 84 maçta görev yaptı. Genç orta saha, 34 gol ve 23 asistlik skor katkısı verdi.

ÖNERİLEN HABERLER
ÖZEL │ Eski antrenörleri, Jankat Yılmaz
SPOR

ÖZEL │ Eski antrenörleri, Jankat Yılmaz'ı Türkiye Gazetesi'ne anlattı: G.Saray'da uzun yıllar oynar
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
KAÇIRILDI, DÖVÜLDÜ, KAYDA ALINDI
KAÇIRILDI, DÖVÜLDÜ, KAYDA ALINDI
Kuytulcular suç örgütüne dair ağır iddialar!
LEVENT BÖREK DE LİSTEDE!
LEVENT BÖREK DE LİSTEDE!
İşte kayyım atanan 'Kuytulcular'ın 5 şirketi
ALİHAN KURİŞ'İN GİZLİ OYUNU!
ALİHAN KURİŞ'İN GİZLİ OYUNU!
Takip edilmemek için her yolu denemiş
YAZ ORTASINDA BUZ GİBİ
YAZ ORTASINDA BUZ GİBİ
13 derecelik deniz suyu tatilcileri şaşkına çevirdi
81 İLE KRİTİK GENELGE!
81 İLE KRİTİK GENELGE!
Telefon yasak, kayıt parası isteyene ceza...
KONUTTA FAİZSİZ 2,5 MİLYON TL!
KONUTTA FAİZSİZ 2,5 MİLYON TL!
Ayda 50 bin TL taksitle erken teslimat
' FENERBAHÇE FORMASI GİYEMEZ'
' FENERBAHÇE FORMASI GİYEMEZ'
Lyon maçı sonrası yıldız isme sert sözler
DEHŞET ÖNCESİ SON GÖRÜNTÜ!
DEHŞET ÖNCESİ SON GÖRÜNTÜ!
Şarampole devrilen tırda yanarak can vermişti!
G.SARAY DETAYI GÜNDEM OLDU
G.SARAY DETAYI GÜNDEM OLDU
Batrakov'un vedasını böyle duyurdular
İLÇEYE KABUS GİBİ ÇÖKTÜLER!
İLÇEYE KABUS GİBİ ÇÖKTÜLER!
Hatay'da 2 suç örgütüne büyük operasyon
YAKIT KRİZİ KONTROLDEN ÇIKTI
YAKIT KRİZİ KONTROLDEN ÇIKTI
Putin'den ters köşe kısıtlama kararı
'FENERBAHÇE PEK ŞAŞIRTMADI'
'FENERBAHÇE PEK ŞAŞIRTMADI'
Fransızlar, Lyon maçını Türkiye Gazetesi'ne yorumladı
O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE!
O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE!
Kuytul, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmişti
TARLADAN TARİH FIŞKIRDI!
TARLADAN TARİH FIŞKIRDI!
Fidan dikerken keşfetti onlarca eser çıktı
ALTIN FONU MU, ‘GRAM’ MI?
ALTIN FONU MU, ‘GRAM’ MI?
Stopaj devreye girdi, tablo değişti
1 YILDA %70 ZAMLANDI!
1 YILDA %70 ZAMLANDI!
İstanbul'da servis ücretleri aylık 10 bin lirayı aşıyor
AYNAYA BAKAMAZ HALE GELDİ
AYNAYA BAKAMAZ HALE GELDİ
2 çocuk annesinin hayatını kabusa çeviren olay
ŞARJDA TARİHİ REKOR!
ŞARJDA TARİHİ REKOR!
Elektrikli araçların enerji tüketimi rekor kırdı
10 MİL TUZAĞINI TÜRKİYE BOZDU!
10 MİL TUZAĞINI TÜRKİYE BOZDU!
Atina 'dayanma şansımız kalmadı!' diyerek sitem etti
YUMURTAYA ZAM KAPIDA!
YUMURTAYA ZAM KAPIDA!
Üretici fiyatları 1 ayda yüzde 61 arttı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Şarampole devrilen tırda yanarak can vermişti! Kaza öncesi çektiği son görüntü ortaya çıktı
Nevşehir’deki korkunç kaza öncesi son görüntü!
Kaydet
Kuduzla ilgili kritik uyarı: Kedi tırmalaması da risk taşıyor
Kuduzla ilgili kritik uyarı: Kedi tırmalaması da risk taşıyor
Kaydet
Palamutta bolluk başladı! Fiyatı duyan tezgaha koştu
Palamutta bolluk başladı! Fiyatı duyan tezgaha koştu
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.