Galatasaray'da Lucas Torreira gelişmesi: Sürpriz hamleyi İtalyanlar duyurdu

Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Lucas Torreira ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Uruguaylı orta sahanın, 2021-2022 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Serie A temsilcisi Fiorentina'ya geri dönmek istediği ileri sürüldü.

Galatasaray'da 5'inci sezonunu geçiren Lucas Torreira'nın geleceği ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. 30 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun, eski takımı Fiorentina'ya dönmek istediği belirtildi.

MENAJERİYLE HABER GÖNDERDİ

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; menajer Pablo Bentancur, oyuncusu Torreira'nın Fiorentina'da forma giyme isteğini sportif direktör Fabio Paratici'ye iletti. Paratici'nin, orta saha bölgesinde yeterli sayıda futbolcuya sahip olmaları nedeniyle bu bölgeye transfer arayışında olmadıkları cevabını verdiği aktarıldı. Ancak mevcut oyunculardan bazılarının takımdan ayrılması halinde Torreira'nın gelecekte bir seçenek olabileceği ifade edildi.

Lucas Torreita, Galatasaray'da 4 Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa kazandı.

46 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Lucas Torreira, Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 46 maça çıktı ve 4 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası