Okullarda 30 bin kişilik yeni istihdam: İllere göre kontenjanlar belli oldu

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullardaki güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesi için önemli bir adım atılıyor. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 30 bin kişinin 'bahçe görevlisi' olarak okullarda görev yapması planlanıyor. Bahçe görevlilerinin hangi illerde çalışacağı, ayrılan kontenjanlar, başvuru şartları ve maaşla ilgili detaylar belli oldu.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullardaki güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesi için önemli bir adım atılıyor. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 30 bin kişinin bahçe görevlisi olarak okullarda görev yapması planlanıyor. İstihdam edilecek personelin eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte görevlerinin başında olması hedefleniyor.

EN FAZLA KONTENJAN İSTANBUL'A

CNN Türk'te yer alan habere göre; bahçe görevlileri için ayrılan kontenjanlarda ilk sırayı İstanbul aldı. Kentte toplam 3.013 kişinin okullarda görevlendirilmesi planlanıyor.

İstanbul'un ardından 1.628 kişilik kontenjanla Ankara geliyor. İzmir'de ise 1.242 kişinin bahçe görevlisi olarak çalışması bekleniyor.

Listenin devamında Konya ve Van'ın ardından Şanlıurfa bulunuyor. Şanlıurfa için 805 kişilik kontenjan ayrılırken, Gaziantep'te 775, Bursa'da ise 736 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

BAHÇE GÖREVLİLERİ OKULLARDA NE YAPACAK?

Göreve başlayacak personel öncelikle oryantasyon eğitiminden geçirilecek. Eğitimlerin ardından görevlilerin okul giriş ve çıkışlarında güvenliğin sağlanmasına destek olması bekleniyor.

Bahçe görevlileri, görevleri sırasında dedektör ve X-ray cihazlarını kullanabilecek. Okula giriş ve çıkışları gözlemleyecek personel, şüpheli veya riskli bir durumla karşılaşılması halinde ilgili kolluk birimleriyle iletişime geçecek.

Ancak bahçe görevlilerinin güvenlik güçleri gibi müdahale yetkisi bulunmayacak. Silah taşımayacak olan personelin temel görevi, okul çevresindeki güvenlik risklerini gözlemlemek ve olası olumsuzlukları ilgili birimlere bildirmek olacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvuruların başlamasıyla birlikte adayların ikamet ettikleri mahallede bulunan okullar için başvuru yapabilmesi planlanıyor. Örneğin bir mahallede yaşayan aday, başka bir mahalledeki okul yerine kendi ikamet bölgesindeki okullarda açılan ilanlara başvurabilecek.

18 yaşını doldurmuş kadın ve erkek adayların başvurabileceği belirtilirken, süreçte güvenlik soruşturması da yapılacak. Adaylarda adli sicil kaydına ilişkin şartların da aranması bekleniyor.

Başvuru takviminin açıklanmasının ardından işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Adayların T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle İŞKUR e-Şube'ye giriş yaptıktan sonra Toplum Yararına Programlar (TYP) bölümünden ilanları takip etmesi bekleniyor.

Başvuruların e-Devlet ve ALO 170 üzerinden de yapılabilmesi planlanıyor.

TYP kapsamında görevlendirilecek bahçe görevlilerinin 9 ay boyunca çalışması bekleniyor. Bu sürenin tamamlanmasının ardından program kapsamında yapılan çalışma sona erecek.

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MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

30 bin kişilik istihdam kapsamında görev yapacak bahçe görevlilerinin ücretlerinin asgari ücret seviyesinde olması bekleniyor. Maaş ve diğer başvuru ayrıntılarının ise resmi başvuru takvimiyle birlikte netleşmesi bekleniyor.

ÜÇ BAKANLIK ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ

Okullarda güvenlik seviyesinin artırılması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından ortak çalışma yürütüldü.

30 bin bahçe görevlisinin okullarda görevlendirilmesiyle birlikte özellikle okul giriş ve çıkışlarında güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Uygulamanın yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla hayata geçirilmesi bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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