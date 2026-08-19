Aziz Yıldırım-Acun Ilıcalı arasındaki krizde karar çıktı: Locanın sahibi belli oldu

Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Acun Ilıcalı, Başkan Aziz Yıldırım'ın kendisine ait olan locayı izinsiz şekilde geri alıp, "başkanlık locası" yapmasının ardından açtığı davayı kazandı.

Fenerbahçe'de Başkanı Aziz Yıldırım'ın sezon başında geri aldığı Chobani Stadyumu'ndaki locası için dava açan Acun Ilıcalı, mahkemeden sevindirici haber aldı.

Aziz Yıldırım, söz konusu locanın artık "başkanlık locası" olarak kullanılacağını açıklamıştı.

ILICALI'YA İADE EDİLDİ

Sporx'in haberine göre; mahkeme, locanın Ilıcalı'ya iadesine ve 2026-2027 futbol sezonu sonuna kadar üçüncü kişilere satışının veya devrinin "ihtiyati tedbir" yoluyla önlenmesine karar verdi. Acun Ilıcalı, mahkeme kararıyla locasını kullanma hakkını yeniden kazanmış oldu.

Premier Lig'in yeni ekibi Hull City'nin sahibi olan Türk iş adamı, sarı-lacivertli kulüpte bir yıl yöneticilik yapmıştı.

"ADALET DERSİ VERECEĞİM" DEMİŞTİ

Başkan Yıldırım'a tepki gösteren Ilıcalı, "O dönem kulübüme destek olmak amacıyla çok daha önceden ücretini ödediğim loca sözleşmem, hiçbir hukuki dayanağı olmaksızın haksız bir şekilde feshedildi. Bundan sonraki ilk hedefim, kanuni haklarımı kullanarak kin ve nefret dolu bu zihniyete bir adalet dersi vermek ve kulübümüzü hukuk çerçevesinde yönetmesini sağlamak olacaktır" açıklamasını yapmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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