Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Sidiki Cherif'in yeni adresi belli oldu

Sarı-lacivertli kulüp, 19 yaşındaki Gineli forvet Sidiki Cherif'in transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekibi Coventry City ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Sidiki Cherif'in transferi konusunda Coventry City kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Sidiki Cherif'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Sidiki Cherif" ifadelerine yer verildi.

Sidiki Cherif için Angers'e 18 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sarı-lacivertli takıma Şubat 2025'da katılan 19 yaşındaki forvet, Fenerbahçe forması altında Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi eleme turu olmak üzere toplamda 17 maç oynadı.

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Sidiki Cherif, söz konusu müsabakalarda 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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