Lyon maçı sonrası yıldız isme sert sözler: Fenerbahçe forması giyemez!

Yorumculuk yapan Nihat Kahveci, Chobani Stadyumu'nda 1-1 sonuçlanan Lyon maçının ardından Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusunu hedef aldı. Eski mili futbolcu, "Yine sahada yok! 'Koştum koştum koştum' ile Fenerbahçe formasını her zaman üzerinde giyemez" dedi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertli takımın futbolunu değerlendiren futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Mason Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu'nun performansına vurgu yaptı.

"TUR ŞANSI YÜZDE 51 LYON'A GİTTİ"

KontraSpor YouTube kanalında konuşan Kahveci, Kadıköy'deki beraberliğin ardından avantajın Lyon'a geçtiğini belirterek, "Deplasmana çok umutsuz gitmiyorum. Tur yüzde 51 Fenerbahçe'deydi, şu an yüzde 51 Lyon'a geçti. İç sahada kendi seyircisi önünde oynayacak. İç sahada Sparta Prag'a 3 gol attılar. Tamam rakip eksik kaldı ama çok iyi oynadılar o maçta. O yüzden 'yüzde 51 Lyon turu geçer' diyorum" yorumunu yaptı.

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci

"KEREM YİNE SAHADA YOK"

Sol kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu bu form durumuyla Fenerbahçe formasını giyemeyeceğini dile getiren 46 yaşındaki eski futbolcu, "İlk yarıda Archie Brown ve Kerem'in ofansif anlamda hiçbir katkısı yok. Kerem yine sahada yok maalesef! Kerem, Sturm Graz maçında 'koştum koştum koştum' ile Fenerbahçe formasını her zaman üzerinde giyemez, giydirilmemeli de! Artık bir ofansif katkısı olmalı. Devre arasında Kerem oyundan çıksa kimse itiraz eder miydi?" değerlendirmesinde bulundu.

Kerem Aktürkoğlu - Ernest Naumah Appiah

"AL SANA GREENWOOD"

Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Mason Greenwood'un performansını öven Kahveci, "Fenerbahçe'de düzelmesi gereken çok şey var. Pas temposu, önde biraz set oynamaya çalışma... Ama Fenerbahçe işte yıldız oyuncu getirdi, al sana Greenwood! 'Bugün artık risk al Greenwood' dedim. Aldın geriye verdin, Aldın geriye verdin... 'Bugün artık inşallah fizik olarak toparlanmıştır, dribling dener' dedim, ilk yarıda denedi. Top gelmeyince gitti geriden oyun kurulumu yaptı Nathan Ake'den, Skriniar'dan top aldı" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'nin beraberlik golünü Mason Greenwood attı.

"ASENSIO'NUN HİÇ Mİ KREDİSİ YOK"

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal'ın Marco Asensio'ya haksızlık yaptığını savunan eski futbolcu, "Seyirci bağırdı, Asensio'yu istedi. İster abi, Asensio'nun kredisi var. Bu sene şu ana kadar bir şey yapmadı ama bu yapmayacağı anlamına gelmez. Sahada birçok yapmayan oyuncu varken, hiç oynaması beklenmeyen oyuncuları bile Asensio'dan daha geç alırken oyundan ben bu adaletsizliği sevmem. 'Asensio kötü oynuyor' diyorum ama geçen sezon 13 gol, 13 asist. Fenerbahçe yarışın içindeyse geçen sene, Asensio sayesinde oradaydı. Hiç mi kredisi yok? İsmail hocam Fenerbahçe'yi bu kadar takip ettin, Asensio'nun sakatlıktan sonra hazır olmadığını biliyorsun ama sen bunu idmanda toparlayamayacaksın fiziksel olarak. Yerine oynattıkları ondan iyi oynasa ya da oyundan aldıktan sonra onun yerine girenler ondan iyi olsa bir şey demeyeceğim, o zaman Fenerbahçeli taraftarlar da bir şey demez" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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