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Spor

Fenerbahçe maçı bitti, sıralama güncellendi: UEFA ülke puanında son durum

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Fenerbahçe maçı bitti, sıralama güncellendi: UEFA ülke puanında son durum

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olympique Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Kadıköy'de oynanan karşılaşmanın ardından UEFA ülke puanı ve sıralaması güncellendi.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda ağırladığı Fransa temsilcisi Olympique Lyon karşısında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Lyon, 40'ıncı dakikada Lois Openda ile öne geçerken; sarı-lacivertliler, 47'nci dakikada İngiliz yıldızı Mason Greenwood ile skora eşitlik getirdi. Maçın ardından Türkiye'nın UEFA ülke puanı güncellendi.

Fenerbahçe ile Olympique, Kadıköy'de karşılaştı. Romelu Lukaku, ilk defa sarı-lacivertli takımın formasını giydi.
Başlık ResmiFenerbahçe ile Olympique, Kadıköy'de karşılaştı. Romelu Lukaku, ilk defa sarı-lacivertli takımın formasını giydi.

Sıralamada son durum şöyle oluştu:

1- İngiltere | 101.852 puan

2- İtalya | 87.660 puan

3- İspanya | 82.368 puan

4- Almanya | 80.116 puan

5- Fransa | 67.796 puan

6- Portekiz | 63.850 puan

7- Belçika | 58.150 puan

8- Hollanda | 51.895 puan

9- Türkiye | 47.975 puan

10- Polonya | 44.325 puan

11- Çekya | 44.225 puan

12- Yunanistan | 41.512 puan

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