Fenerbahçe maçı bitti, sıralama güncellendi: UEFA ülke puanında son durum
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olympique Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Kadıköy'de oynanan karşılaşmanın ardından UEFA ülke puanı ve sıralaması güncellendi.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda ağırladığı Fransa temsilcisi Olympique Lyon karşısında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Lyon, 40'ıncı dakikada Lois Openda ile öne geçerken; sarı-lacivertliler, 47'nci dakikada İngiliz yıldızı Mason Greenwood ile skora eşitlik getirdi. Maçın ardından Türkiye'nın UEFA ülke puanı güncellendi.
Sıralamada son durum şöyle oluştu:
1- İngiltere | 101.852 puan
2- İtalya | 87.660 puan
3- İspanya | 82.368 puan
4- Almanya | 80.116 puan
5- Fransa | 67.796 puan
6- Portekiz | 63.850 puan
7- Belçika | 58.150 puan
8- Hollanda | 51.895 puan
9- Türkiye | 47.975 puan
10- Polonya | 44.325 puan
11- Çekya | 44.225 puan
12- Yunanistan | 41.512 puan