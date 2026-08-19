Fenerbahçe'de gündem Asensio: "Belli oluyor" dedi, İsmail Kartal iddiası dikkat çekti

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransız ekibi Olympique Lyon ile 1-1 berabere kalarak, turu rövanşa bıraktı. Marco Aseniso'yu ilk 11'de tercih etmeyen İsmail Kartal, eleştirilerin odağında yer aldı. Uzun yıllar sarı-lacivertli formayı giyen eski futbolcu İlker Yağcıoğlu, deneyimli teknik adamın bu tercihiyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Olympique Lyon, Chobani Stadyumu'nda karşılaştı. Ev sahibi, ilk yarıda Lois Openda ile öne geçerken; temsilcimiz ikinci yarının başında Mason Greenwood ile skora eşitlik getirdi. Yorumcu İlker Yağcıoğlu, 1-1 sonuçlanan mücadele hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İngiliz yıldız Mason Greenwood, 47'nci dakikada şık bir gole imza atıp, Fenerbahçe'ye beraberliği getirdi.

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"FENERBAHÇE'NİN TEMPOSU DÜŞÜK"

TRT Spor canlı yayınında konuşan 60 yaşındaki eski milli futbolcu, "Onların da girdiği bir pozisyon yok ilk yarıda, Fenerbahçe'nin de yok. Bir tane Vedat Muriqii'nin kafa vurduğu pozisyon var. Fenerbahçe'de Semedo bu maçta en çok kez rakip ceza alanında topla buluşan isim olmuş, 6 defa buluşmuş topla. Fenerbahçe'nin bundan önceki turlarda deplasman maçları çok iyi değildi. Lyon deplasmanında bugünkü oyunun bayağı bir üzerine koymak gerekecek. Tempo düşük, top çok yavaş çevriliyor. İsmail Kartal'ın ilk ve son dönemindeki saha içi baskıyı göremedik henüz. Müthiş kariyerli oyuncular var Fenerbahçe'de. Bunlardan iyi iş çıkarmak da İsmail hocanın görevi" dedi.

Futbol yorumcusu İlker Yağcıoğlu

"KANTE İNANILMAZ OYNADI"

Fransız orta saha N'Golo Kante'nin performansına ayrı parantez açan İlker Yağcıoğlu, "Kante, Guendouzi tamam. Peki takımda hangisi istenen seviyede, ön tarafta kim istenen seviyede? Hakikaten takımda henüz tam seviyeye gelmiş bir görüntü var. Allah'tan Kante gibi bir oyuncu var, yine inanılmaz oynadı. Normal şartlarda ikinci yarının başında da Asensio değişikliğini yapabilirsin. Bence Asensio ile başlasaydı en azından 'taraftarın talebiyle oyuna soktu' gibi bir izlenim yaşamak zorunda kalmazdı" ifadelerini kullandı.

Marco Asensio, Lyon karşısında 73'üncü dakikada Anderson Talisca'nın yerine oyuna dahil oldu.

"ARALARINDA SOĞUKLUK VAR"

İspanyol yıldız Marco Asensio ile teknik patron İsmail Kartal arasında sorun olabileceğini belirten deneyimli yorumcu, "Taraftarın, İsmail hocaya olan tepkisini gördüm ki çok sallantıda. Sabırsızlar. O bağın kopmaması lazım. Asensio'da da geçen seneki yüzde 100'ünü veren görüntü yok. Aralarında bir soğukluk var o belli oluyor. Onu da İsmail hoca ikna edecek, etmeli" sözlerini sarf etti.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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