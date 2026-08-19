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Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in gizli oyunu! Takip edilmemek için başkası adına GSM hattı kullanmış

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in, gizlilik tedbirleri kapsamında hareket ettiği, takip edilmemek için başkası adına kayıtlı hatlar kullandığı ve emniyet ile savcılık ifadesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespit edildiğini bildirdi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alındıktan sonra tutuklanan suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in gizli oyununu paylaştı.

"TAKİP EDİLMEMEK İÇİN BAŞKASININ HATTINI KULLANDI"

Başsavcılık tarafından, Alihan Kuriş suç örgütüne ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında örgüt lideri Alihan Kuriş'in gizlilik tedbirleri kapsamında hareket ettiği, takip edilmemek adına başkası adına kayıtlı hatlar kullandığı, yüzde 13,43 hissesi için tedbir kararı alınan Göknur Gıda adlı şirkette sigortalı A.K. isimli bir şahıs adına kayıtlı GSM hattını kullandığı tespit edildi."

"GERÇEĞE AYKIRI BEYAN VERMİŞ"

Başsavcılık açıklamasında ayrıca, suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in, emniyet ve savcılık ifadesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

ALİHAN KURİŞ SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 13 Ağustos'ta "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 33'ü yakalanmıştı.

Başsavcılık, soruşturmanın "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından yürütüldüğünü bildirmişti.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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