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Dünya

Okul yemekhanesinde skandal! Yemeklere tuz yerine deterjan koydu, onlarca öğrenci hastanelik oldu

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Okul yemekhanesinde skandal! Yemeklere tuz yerine deterjan koydu, onlarca öğrenci hastanelik oldu
Fotoğraf Başlığı Okul yemekhanesinde skandal! Yemeklere tuz yerine deterjan koydu, onlarca öğrenci hastanelik oldu

Hindistan'ın Bihar eyaletinde bir devlet okulunda öğle yemeği yiyen 36 öğrenci, kısa süre sonra rahatsızlandı. Baş dönmesi ve kusma şikayetleri yaşayan öğrenciler hastaneye kaldırılırken, aşçının yemeklere tuz yerine yanlışlıkla deterjan tozu kullanmış olabileceği öne sürüldü.

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Olay, Bihar eyaletinin Nalanda bölgesindeki Parasi Ortaokulu'nda meydana geldi. Salı günü öğle saatlerinde okulda yemek yiyen öğrencilerden bazıları kısa süre içinde rahatsızlanmaya başladı. Öğrencilerde peş peşe baş dönmesi ve kusma görülmesi üzerine okul yönetimi duruma müdahale etti.

Şikayetlerin artması üzerine 36 kız öğrenci, tedavi edilmek üzere Biharsharif Sadar Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından, okul mutfağındaki yemek hazırlama süreciyle ilgili ilk incelemelerde dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Kaynak: NDTV
Başlık ResmiKaynak: NDTV

DETERJANI TUZ SANMIŞ

Yerel kaynaklara göre mutfakta tuz ve deterjan tozunun bulunduğu kapların birbirine yakın şekilde tutulduğu, aşçının ise dalgınlık sonucu deterjanı tuz sanarak pilava kattığı öne sürüldü. Öğrencilerin rahatsızlanmasının ardından yemeğin dağıtımı durduruldu.

Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarını kontrol eden Sivil Sağlık Görevlisi Dr. Jay Prakash Singh, öğrencilerin durumunun stabil olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı. Olayın duyulmasının ardından Bihar Kırsal Kalkınma Bakanı Shravan Kumar da hastaneyi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Bakanlık tarafından olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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