Tarladan tarih fışkırdı! Elazığ'da dev mozaik, tarihi hamam ve kilise gün yüzüne çıkartıldı

Elazığ merkeze bağlı Salkaya Köyü'nde bir çiftçinin fidan dikimi sırasında mozaik kalıntısı bulması sonucu başlayan çalışmalarda Roma dönemine çok sayıda kalıntı bulundu. Kazılarda villa yapısının yanı sıra kilise (şapel), hamam, tahıl deposu ve kilise civarında aynı döneme ait çocuk mezarı bulundu.

Elazığ'da tarlada fidan diktiği sırada tesadüfen bulunan mozaiğin sonrasında yapılan kazılarda Salkaya'nın bir Roma villa alanı olduğu belirlendi. Ayrıca alanda hamam, kilise ve kilisede yapılan kazılarda çocuk mezarı bulundu.

Elazığ merkeze bağlı Salkaya Köyü'nde bir çiftçinin tarlasına fidan diktiği esnada tesadüfen bir mozaik kalıntısına rastlayarak durumu Elazığ Müze Müdürlüğü'ne haber vermesi ile bölgedeki arkeolojik süreç başladı. İhbar sonrasında Müze Müdürlüğü birimleri tarafından 2023 senesinde başlatılan kurtarma kazısı sonucunda, 84 metrekarelik dev mozaik yapısı 2024 senesinde bütünüyle açığa çıkarıldı. 2024 senesi sonunda kurtarma kazısı statüsünden çıkarılan bölge, 2025 senesinde resmi bir müze kazısına dönüştürüldü. Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü koordinesinde Elazığ Müzesi başkanlığında ve Salkaya Kazısı Bilimsel Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Kayhan Murat'ın danışmanlığında yapılan çalışmalarda, bölgenin sadece tekil bir mozaikten ibaret olmadığı, geniş bir "Salkaya Roma Villa Alanı" olduğu tespit edildi. Kazılarda Geç Roma ve Erken Bizans dönemine ait villa yapısının haricinde kilise (şapel), hamam, tahıl deposu ve kilise civarında aynı döneme ait çocuk mezarı bulundu. Son olarak Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Atıcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın ve Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müze Müdürü Ziya Kılınç ile beraber kazı alanını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Tarladan tarih fışkırdı! Elazığda dev mozaik, tarihi hamam ve kilise gün yüzüne çıkartıldı

"BÖLGESEL BİR BEYE YA DA KOMUTANA AİT OLABİLİR"

İncelemelerin sonrasında yapılan çalışmalar ile alakalı açıklamalar yapan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Salkaya Köyü'nde başlatmış olduğumuz kazılar her gün daha heyecan verici sonuçları ortaya çıkartıyor. Bu bölgede ilk önce 84 metrekare genişliğinde, ülkemizdeki en büyük mozaik alanlarından birisini bulmuştuk. Şimdi yapılan kazılarda ise bir tahıl deposu, hamam kalıntısı, şu anda kazısını sürdürdüğümüz bir kilise ve hemen civarında aynı döneme ait bir çocuk mezarı gün yüzüne çıktı. Bilimsel çalışmalar, buranın Geç Roma ve Erken Bizans ile Hristiyanlığın ilk yayılış yıllarına ait alanlar olduğunu gösteriyor. Burası tek başına bir parça değil, villaların yer aldığı bir yerleşim alanı. Bu yapıların bir maden tüccarına, bölgesel bir beye ya da bir komutana ait olabileceğini değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarladan tarih fışkırdı! Elazığda dev mozaik, tarihi hamam ve kilise gün yüzüne çıkartıldı

Bölgenin ziyaret edilebilmesi amacıyla çalışma yaptıklarını söyleyen Vali Hatipoğlu, "Biz Salkaya Köyü'nde bulunan bu mozaiğin ziyaret edilebilmesi için gerekli yol ve altyapı çalışmalarını epeyce yapıyoruz, bu anlamda çalışmalarımız devam edecek. İl Özel İdaresi olarak ilimizde bulunan 4 ayrı kazıya da gerekli her türlü desteği vermeye bundan sonra da devam edeceğiz. Çalışmalar derinleştikçe daha farklı sonuçlar elde edilecek. Bölgenin tarihine ışık tutan bu yerleşimi Elazığ turizmine ve tarihine kazandırmak için tüm kurumlarımızla birlikte tüm çalışmalarımızı devam ettireceğiz" biçiminde konuştu.

Tarladan tarih fışkırdı! Elazığda dev mozaik, tarihi hamam ve kilise gün yüzüne çıkartıldı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası