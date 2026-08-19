Şili'de sel felaketi: Araçlar metrelerce sürüklendi, hayat durma noktasına geldi
Şili'nin Tocopilla kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Park halindeki araçların sel sularına kapılarak sürüklendiği anlar kameralara yansırken, bölgede günlük hayat durma noktasına geldi.
Şili'nin Antofagasta bölgesinde şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Tocopilla kentinde evler, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR SELE KAPILARAK SÜRÜKLENDİ
Park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi. Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast, Tocopilla'da acil durum ilan etti. Kast, büyük hasar meydana gelen şehir için tüm kaynakların seferber edilmesi talimatı verdi.
Şili Acil Durum Ofisi SENAPRED, şiddetli hava şartları nedeniyle Antofagasta, Taltal, Mejillones ve Tocopilla için kırmızı alarm yayımladı.
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