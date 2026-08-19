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Dünya

Şili'de sel felaketi: Araçlar metrelerce sürüklendi, hayat durma noktasına geldi

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Şili'nin Tocopilla kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Park halindeki araçların sel sularına kapılarak sürüklendiği anlar kameralara yansırken, bölgede günlük hayat durma noktasına geldi.

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Şili'nin Antofagasta bölgesinde şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Tocopilla kentinde evler, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Şilide sel felaketi: Araçlar metrelerce sürüklendi, hayat durma noktasına geldi
Başlık ResmiŞilide sel felaketi: Araçlar metrelerce sürüklendi, hayat durma noktasına geldi

PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR SELE KAPILARAK SÜRÜKLENDİ

Park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi. Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast, Tocopilla'da acil durum ilan etti. Kast, büyük hasar meydana gelen şehir için tüm kaynakların seferber edilmesi talimatı verdi.

Şilide sel felaketi: Araçlar metrelerce sürüklendi, hayat durma noktasına geldi
Başlık ResmiŞilide sel felaketi: Araçlar metrelerce sürüklendi, hayat durma noktasına geldi

Şili Acil Durum Ofisi SENAPRED, şiddetli hava şartları nedeniyle Antofagasta, Taltal, Mejillones ve Tocopilla için kırmızı alarm yayımladı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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