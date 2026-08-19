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Dünya

Bağışlanan kadavralar karaborsaya düştü! Harvard'daki skandalda ailelere rekor tazminat

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Bağışlanan kadavralar karaborsaya düştü! Harvard'daki skandalda ailelere rekor tazminat
Fotoğraf Başlığı Bağışlanan kadavralar karaborsaya düştü! Harvarddaki skandalda ailelere 53 milyon dolar ödenecek

Harvard Üniversitesi, tıp fakültesine bağışlanan kadavra parçalarının eski morg yöneticisi tarafından çalınarak satılmasıyla ilgili açılan davaları sona erdirmek için ailelerle 53 milyon dolarlık anlaşmaya vardı.

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ABD'deki Harvard Üniversitesi, tıp fakültesine bedenlerini bağışlayan kişilerin yakınlarının açtığı davalarda uzlaşma yoluna gitti. Davalar, üniversitenin eski morg yöneticisi Cedric Lodge'un bağışlanan kadavralardan organ ve vücut parçalarını çalarak karaborsada sattığının ortaya çıkmasının ardından açılmıştı.

AİLELERE 53 MİLYON DOLAR ÖDENECEK

Boston'daki bir eyalet mahkemesi, Harvard'ın davaları toplu olarak çözmesini öngören 53 milyon dolarlık anlaşmaya ön onay verdi.

ARAŞTIRMALAR İÇİN BAĞIŞLANAN KADAVRALARIN PARÇALARINI SATMIŞTI

Harvard morgunda yaklaşık 30 yıl görev yapan Lodge, tıp eğitimi ve araştırmaları için bağışlanan kadavraların parçalarını çalmak ve satmaktan 2025 yılında 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Reuters’ın aktardığına göre Lodge, 2018'den itibaren cesetlerden kafa, yüz, beyin, deri ve el gibi parçaları çıkararak Boston'daki morgdan New Hampshire'daki evine götürdü ve burada eşiyle birlikte satışını gerçekleştirdi. Olayın ortaya çıkmasının ardından onlarca aile, Harvard'ın bu suistimallere yıllarca göz yumduğunu öne sürerek üniversiteye dava açtı.

Bağışlanan kadavralar karaborsaya düştü! Harvarddaki skandalda ailelere 53 milyon dolar ödenecek
Başlık ResmiBağışlanan kadavralar karaborsaya düştü! Harvarddaki skandalda ailelere 53 milyon dolar ödenecek

İlk aşamada reddedilen davalar, Massachusetts Yüksek Yargı Mahkemesi'nin değerlendirmesiyle yeniden görüldü. Mahkeme, ailelerin Harvard'ın kadavraları ele alırken iyi niyetle hareket etmediğine ve bu muamelenin yıllarca sürdüğüne ilişkin yeterli iddialar sunduğuna hükmetti.

Harvard Tıp Fakültesi yöneticileri, Lodge'un yaptıklarını 'iğrenç' ve tıp camiasının değerlerine ihanet olarak nitelendirdi. Anlaşma kapsamında ailelere yapılacak ödemenin yanı sıra, olayın ahlaki açıdan kınandığını belirten bir açıklama da yapılacak. Harvard ayrıca 2027-2028 akademik yılından itibaren tüm organ bağışçılarını onurlandırmak için tıp öğrencilerine yıllık burs sağlayacak.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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