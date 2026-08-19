Hindistan'da otelde korkunç yangın! Ölü ve yaralılar var

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki bir otel gece saatlerinde alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

India Today gazetesinin haberine göre, Batı Bengal eyaletinin Kolkata kentinde bulunan otelde yerel saatle 02.00 civarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından olay yerine intikal eden yetkililer, 50'den fazla kişiyi otelden tahliye etti.

Hindistanda otelde korkunç yangın! Ölü ve yaralılar var

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, yangında 9 kişinin öldüğünü, yaralanan 6 kişinin çevredeki hastanelere sevk edildiğini belirtti.

Hindistanda otelde korkunç yangın! Ölü ve yaralılar var

İtfaiye yetkilileri, yangında hayatını kaybedenlerin sağlık turizmi için Kolkata kentine seyahat eden Bangladeş vatandaşları olduğunu bildirdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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