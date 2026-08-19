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Ekonomi

Yumurtaya zam kapıda! Üretici fiyatları 1 ayda yüzde 61 arttı

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Yumurtaya zam kapıda! Üretici fiyatları 1 ayda yüzde 61 arttı
Fotoğraf Başlığı Yumurtaya zam kapıda! Üretici fiyatları 1 ayda yüzde 61 arttı

Yumurta üretici fiyatlarında son haftalarda dikkat çeken artış yaşandı. Afyon ve Kayseri’de fiyatlar son 4 haftada yaklaşık yüzde 61 yükselirken, duble yumurtanın tanesi 4,50 liraya çıktı. Bu durumun önümüzdeki günlerde perakende fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor.

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İran-ABD savaşının yaşattığı gerilimden kaynaklı bölgesel jeopolitik riskler devam ederken her sektörde zam artışları yaşanıyor. Gerek işçilik gerek nakliye maliyetleri olumsuz etkileniyor. Bundan etkilenen önemli pazarlardan biri de yumurta oluyor. Her dönem, fiyatlarında dalgalanma yaşanan yumurta pazarında, artan jeopolitik risklerin özellikle enerji maliyetlerine etkisiyle adeta zam kapıda dedirtti.

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Ekonomim'in haberine göre, Türkiye'nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Afyon ve Kayseri'de tüm ürün gruplarında fiyat artışları görülmeye başlandı. Temmuzun ikinci yarısından itibaren üreticilerde artış yaşanırken yumurtanın son fiyatları yüzde 61 zamlandı.

Yumurtaya zam kapıda! Üretici fiyatları 1 ayda yüzde 61 arttı
Başlık ResmiYumurtaya zam kapıda! Üretici fiyatları 1 ayda yüzde 61 arttı

Temmuzun ikinci yarısından itibaren üretici fiyatları son 4 haftada yaklaşık yüzde 61 arttı. Şubat ve mart aylarında gerileyen, nisanda yatay seyreden yumurta fiyatları, mayısta 4,10 liraya kadar çıkmış, haziran ve temmuz aylarında yeniden düşüş eğilimine girerek 2,80 liraya kadar gerilemişti.

Afyon Başmakçı'da 13 Temmuz'da 2,80 lira olan duble yumurtanın tanesi, dün yapılan 40 kuruşluk son artışla 4,10 liradan 4,50 liraya yükseldi. Kayseri'de ise 13 Temmuz'da 2,80 lira olan duble yumurtanın tanesi, son yapılan 30 kuruşluk artışın ardından 4,05 liradan 4,35 liraya çıktı.

Yumurtaya zam kapıda! Üretici fiyatları 1 ayda yüzde 61 arttı
Başlık ResmiYumurtaya zam kapıda! Üretici fiyatları 1 ayda yüzde 61 arttı

DUBLE YUMURTANIN TANESİ 4,50 LİRAYA ÇIKTI

Fiyatlarda yaşanan zam henüz market raflarına yansımadı. 30 adet orta boy yumurtanın fiyatı, marketlere ve markalara göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama 170 ila 210 TL arasında satılıyor. Yumurta fiyatları, boyuta (M, L, XL) ve organik ya da gezen tavuk tercihlerine göre artış gösterebilir.

Tüm boylarda fiyat artışı yaşanırken en yüksek yumurta fiyatı duble yumurtada 4,50 lira olurken, en düşük yumurta fiyatı ise yarka boyunda 2,90 lira olarak kaydedildi.

Kayseri'de de durum aynı. Kayseri'de duble yumurtanın tanesi 4,35 lira, yarka boyundaki yumurtanın fiyatı 3,60 lira oldu. Piliç ve kılavuz fiyatları ise sabit kaldı.

İŞTE GÜNCEL YUMURTA FİYATLARI

Yumurta BoyutuAfyon Başmakçı 13.07.2026Afyon Başmakçı 27.07.2026Afyon Başmakçı 10.08.2026Afyon Başmakçı 17.08.2026Kayseri 13.07.2026Kayseri 27.07.2026Kayseri 10.08.2026Kayseri 17.08.2026
Duble2.803.104.104.502.803.154.054.35
Eski Ana2.703.004.004.402.703.003.904.20
Yeni Ana2.602.903.904.302.602.903.804.20
Yarka2.402.703.704.102.302.603.503.60
Piliç1.902.203.203.301.952.253.153.15
Kılavuz1.501.802.802.901.451.752.652.65
Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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