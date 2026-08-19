Manisa’da kuru üzüm üreticileri yeni sezon öncesi açıklanacak taban fiyata kilitlendi. Üreticiler, artan girdi maliyetleri nedeniyle fiyatın en az 150 lira olmasını bekliyor.

Manisa'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken, üreticiler bir yandan bağlarda hasat çalışmalarına başlarken, diğer yandan açıklanacak taban fiyatı bekliyor. Özellikle son dönemde tarımsal girdi maliyetlerinde yaşanan artışın üreticinin yükünü artırdığına dikkat çekilirken, açıklanacak fiyatın üretim maliyetlerini ve üreticinin emeğini karşılayacak seviyede olması isteniyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Ticaret Bakanlığından yanıltıcı işletmelere 218 milyon TL ceza!

150 LİRANIN ALTINDA BİR FİYAT ÜRETİCİYİ MEMNUN ETMEZ

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, kuru üzüm üreticisinin yeni sezona ciddi maliyetlerle girdiğini belirterek, açıklanacak taban fiyatın üreticinin beklentilerini karşılaması gerektiğini ifade etti. Köse, "Geçtiğimiz yıl kuru üzümün taban fiyatı 120 lira olarak açıklanmıştı. Aradan geçen süreçte üreticimizin gübre, ilaç, mazot, işçilik ve diğer girdi maliyetleri arttı. Dolayısıyla bu yıl açıklanacak fiyatın geçen yılın rakamının üzerine çıkması gerekiyor. Üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için kuru üzümde 150 liranın altına inilmemesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Üreticinin gözü taban fiyatta! Geçen yıl 120 TL’ydi, bu yıl 150 TL bekleniyor

ÜRETİCİ FİYATIN BİR AN ÖNCE AÇIKLANMASINI BEKLİYOR

Üreticilerin sezon planlaması yapabilmesi açısından taban fiyatın gecikmeden açıklanmasının önem taşıdığını belirten Köse, kuru üzümün yalnızca Manisa için değil, Türkiye tarımı ve ihracatı açısından da stratejik bir ürün olduğunu söyledi. Köse, "Manisa denildiğinde akla gelen en önemli tarımsal ürünlerden biri kuru üzüm. Binlerce üreticimiz geçimini üzümden sağlıyor. Üretici önünü görmek, emeğinin karşılığını bilmek istiyor. Bu nedenle taban fiyatın bir an önce açıklanması büyük önem taşıyor" diye konuştu.

ÜRETİCİNİN EMEĞİ KORUNMALI

Kuru üzüm fiyatının belirlenmesinde üretim maliyetlerinin yanı sıra üreticinin emeğinin, ürünün kalitesinin ve ihracat değerinin de dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Köse, Manisa üzümünün dünya pazarlarında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Köse, "Burada mesele sadece bir kilogram üzümün fiyatı değil. Üreticinin bir yıl boyunca verdiği emeğin karşılığıdır. Üreticimizi koruyan, sürdürülebilir üretimi sağlayan ve Manisa üzümünün değerini ortaya koyan bir fiyat belirlenmeli. Bizim beklentimiz kuru üzümde en az 150 liralık bir taban fiyat açıklanması yönünde" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası