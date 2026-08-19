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Ekonomi

Ticaret Bakanlığından yanıltıcı işletmelere 218 milyon TL ceza!

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Ticaret Bakanlığından yanıltıcı işletmelere 218 milyon TL ceza!
Fotoğraf Başlığı Ticaret Bakanlığından yanıltıcı işletmelere 218 milyon TL ceza!

Reklam Kurulu, 2026’nın ilk 8 ayında yaklaşık 26 bin başvuruyu inceleyerek mevzuata aykırı uygulamalara 218,4 milyon liralık ceza kesti. Son toplantıda ise 87 dosyaya 32,7 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

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Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, tüketicileri aldatan, bilgi eksikliklerini istismar eden ve haksız rekabete yol açan ticari uygulamalara yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Yılın ilk sekiz aylık döneminde yaklaşık 26 bin başvuruyu inceleyen Kurul, mevzuata aykırı bulunan uygulamalar nedeniyle toplam 218 milyon 478 bin TL idari para cezası uyguladı.

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Reklam Kurulu’nun 13 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirdiği 372’nci toplantısında, tüketicilerin ekonomik menfaatlerini ve piyasadaki adil rekabet ortamını zedeleyen dosyalar masaya yatırıldı. Toplantıda görüşülen 105 dosyadan mevzuata aykırı bulunan 87’si hakkında toplam 32 milyon 683 bin 631 TL idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığından yanıltıcı işletmelere 218 milyon TL ceza!
Başlık ResmiTicaret Bakanlığından yanıltıcı işletmelere 218 milyon TL ceza!

Böylece 2026 yılının ilk sekiz ayında, yaklaşık 26 bin başvurunun değerlendirilmesi sonucunda kesilen toplam ceza tutarı 218 milyon 478 bin 014 TL'ye ulaştı.

TEK RESTORAN, ÇOK SAYIDA SAHTE İŞLETME ADI

Çevrim içi yemek siparişi platformlarında tüketicileri yanıltan yeni bir taktik de Reklam Kurulu'nun takibine takıldı. Yapılan incelemelerde, fiilen tek bir restoran bulunmasına rağmen çok sayıda farklı işletme adı ve sahte adres kullanıldığı tespit edildi.

Bu uygulamanın tüketiciler nezdinde birbirinden bağımsız ve farklı adreslerde faaliyet gösteren çok sayıda işletme olduğu yönünde yanlış izlenim oluşturduğu, üretici/ürün değerlendirmeleri ile teslimat adresleri konusunda yanıltarak haksız rekabete yol açtığı belirlendi. Bu kapsamdaki iki şirket hakkında idari yaptırım kararı alındı.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını, ekonomik menfaatlerinin korunmasını ve adil rekabet ortamının güçlendirilmesini teminen denetim ve yaptırım faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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