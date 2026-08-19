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Ekonomi

Gece hasadı başladı! Kilosu 25 lira, tam bir antioksidan deposu

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Gece hasadı başladı! Kilosu 25 lira, tam bir antioksidan deposu
Fotoğraf Başlığı Gece hasadı başladı! Kilosu 25 lira, tam bir antioksidan deposu

Sarıgöl’de taze üzüm mesaisi geceye taşındı. Üretici Ahmet Tosun, kilogramı 25 liradan sattığı Mevlana cinsi üzümleri çevre illerdeki pazarlara yetiştirmek için ailesiyle birlikte gece hasadı gerçekleştirdi.

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Sarıgöl’ün Emcelli Mahallesi’nde üzüm üreticisi Ahmet Tosun, kilogramı 25 liradan sattığı Mevlana cinsi üzümlerini alıcının sabahın erken saatlerinde teslim alarak çevre illere göndereceğini belirtmesi üzerine gece saatlerinde hasada başladı. Ailesiyle birlikte üzüm bağında çalışan Tosun, kestikleri üzümleri kamyona yükleyerek sevkiyata hazır hale getirdi.

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Gece hasadı başladı! Kilosu 25 lira, tam bir antioksidan deposu
Başlık ResmiGece hasadı başladı! Kilosu 25 lira, tam bir antioksidan deposu

ÜRETİCİLER YOĞUN MESAİLER DE ÇALIŞIYORLAR

Üzüm üreticisi Ahmet Tosun, "Mevlana cinsi üzümlerimi sattım. Üzümlerimi satın alan kişi, sabah erkenden yola çıkacağını ve üzümlerin çevre illerdeki pazarlara yetişmesi gerektiğini söyledi. Biz de ailece gece kesim yaparak üzümleri kamyona yetiştirdik." dedi.Sarıgöl’de üzüm üreticileri, ürünlerini alıcılara zamanında teslim edebilmek ve sofralık üzümlerin çevre illerdeki pazarlara taze şekilde ulaştırılmasını sağlamak amacıyla yoğun mesai harcıyor.

Gece hasadı başladı! Kilosu 25 lira, tam bir antioksidan deposu
Başlık ResmiGece hasadı başladı! Kilosu 25 lira, tam bir antioksidan deposu
Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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