1 yılda yüzde 70 zamlandı! İstanbul'da okul servis ücretleri aylık 10 bin lirayı aşıyor

İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 10 zam yapıldı. Yeni tarife 20 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girerken, en kısa mesafe olan 0-1 kilometrede aylık servis ücreti 4 bin 456 TL, yıllık ücret ise 39 bin 970 TL oldu. En uzun mesafede ise tutar aylık 10 bin, yıllık 90 bin lirayı aşıyor.

İstanbul'da milyonlarca öğrenciyi ve veliyi ilgilendiren okul servis ücretlerinde yeni tarife belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde kabul edilen yüzde 10'luk zamla birlikte okul servislerinin ücretleri yeniden düzenlendi. Yeni tarife 20 Temmuz 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı.

EN KISA MESAFE 4 BİN 456 TL

Yeni tarifeye göre 0-1 kilometre arasındaki okul servisinin aylık ücreti 4 bin 456 TL olarak belirlendi. Bu mesafe için yıllık ücret ise 39 bin 970 TL seviyesine çıktı.

1-3 kilometre arasındaki servis ücreti aylık 4 bin 772 TL, yıllık 42 bin 804 TL olurken, 3-5 kilometre için aylık ücret 5 bin 157 TL, yıllık ücret ise 46 bin 258 TL olarak uygulanıyor.

5-7 kilometrede aylık ücret 5 bin 379 TL, 7-9 kilometrede 5 bin 671 TL, 9-11 kilometrede ise 6 bin 569 TL oldu.

1 yılda yüzde 70 zamlandı! İstanbulda okul servis ücretleri aylık 10 bin lirayı aşıyor

10 BİN LİRAYI AŞIYOR

Mesafe arttıkça servis ücretleri de yükseliyor. 11-13 kilometre arasındaki güzergâh için aylık ücret 7 bin 561 TL, 13-15 kilometre için 7 bin 942 TL olarak belirlendi.

15-17 kilometrede 8 bin 573 TL, 17-19 kilometrede 9 bin 64 TL, 19-21 kilometrede 9 bin 645 TL ücret uygulanıyor.

21-23 kilometrede aylık servis ücreti 10 bin 46 TL'ye, 23-25 kilometrede ise 10 bin 436 TL'ye ulaşıyor. 25 kilometreyi aşan güzergâhlarda ise her kilometre için aylık 87,99 TL ilave ücret alınıyor.

1 YILDA YÜZDE 70 ZAM!

İstanbul'da servis ücretlerinde son dönemde yaşanan artış, velilerin eğitim giderlerini de önemli ölçüde artırdı. 2025 yılında 0-1 kilometre arasındaki güzergâh için yıllık ücret 23 bin 445 TL seviyesindeydi.

Yeni tarifeyle birlikte aynı mesafenin yıllık ücreti 39 bin 970 TL'ye yükseldi. Böylece yıllık servis maliyeti yaklaşık 16 bin 525 TL, yani yaklaşık yüzde 70,5 arttı.

İBB'nin servis ücret hesaplama sisteminde belirtilen rakamlar KDV dahil ücretleri gösterirken, anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için ayrıca yüzde 35 rehber personel ücreti ekleniyor.

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