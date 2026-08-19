İç İstihbarat Servisi Şabak, Trump’ın damadı Kushner'e Türkiye sunumu yaptı: ABD kapıları kapattı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner liderliğindeki Amerikan heyetine sunum yapan İsrail istihbarat başkanları, Hamas’ın Gazze’deki zeminini koruduğunu itiraf ederken, Netanyahu yönetimi de Ankara’nın bölgesel etkisini kırmak için harekete geçti. İsrailli yetkililer Türkiye ve Katar’ın Gazze denklemindeki yapıcı arabuluculuk rolünü engellemek ve iki ülkeyi süreçten dışlatmak amacıyla ABD'nin kapısını çaldı.

Al-Monitor'un diplomatik ve istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İç istihbarat servisi Şabak (Şin Bet) başkanlığına David Zini ve İsrail ordusunun Askeri İstihbarat Dairesi Direktörü Shlomi Binder Washington’dan gelen Jared Kushner başkanlığındaki heyete sunum yaptı. İsrail istihbarat başkanları, tüm askeri operasyonlara rağmen Hamas’ın Gazze Şeridi’ndeki etkinliğini sürdürdüğünü ve yeni hamleler hazırlığında olduğunu iddia etti.

İddialara göre İsrail tarafı, Washington ile Gazze üzerinde oluşturulması planlanan mekanizmalardan Türkiye ve Katar’ın tamamen uzak tutulmasını talep etti. Ancak ABD'li yetkililerin bu talebe sıcak bakmadığı belirtildi. Amerikan tarafının, Türkiye’nin bölgede barışın ve istikrarın teminatı olan diplomasi gücüne, sahada sahip olduğu yaptırım kapasitesine ve garantörlük potansiyeline dikkat çekerek Türkiye'nin bölge denklemindeki ana aktör konumunun sürdüğünü iletti.

İsrail ordusunun Askeri İstihbarat Dairesi Direktörü Shlomi Binder

TEL AVİV ATEŞKES MEKANİZMASINI TIKAMAK İSTİYOR

İsrail yönetiminin, ABD ile Mısır’ın da dahil olacağı ortak ateşkes ve denetim mekanizmalarını sabote etmeye çalıştığı da haberde öne çıktı.

Al-Monitor’a konuşan İsrailli diplomatlar, bağımsız denetim mekanizmalarının "İsrail'in hareket kabiliyetini ve saldırı kapasitesini kısıtlayacağını" belirterek kurulacak mekanizmalara direnç gösterdiklerini ifade etti.

Buna karşın Trump yönetiminin baskısıyla karşılaşan Netanyahu, Washington ile açık bir çatışmaya girmemek adına istemeyerek de olsa ABD’nin sunduğu çalışma grupları ve mekanizma tekliflerini kabul etmek zorunda kaldı.

İsrail'in eski Başbakanı Naftali Bennett

BENNETT'TEN SKANDAL TÜRKİYE ÇIKIŞI

İsrail istihbaratının Washington nezdinde yürüttüğü engelleme çabalarının ardından İsrail'in eski Başbakanı Naftali Bennett de Türkiye ve Katar'ı hedef alan provokatif açıklamalarda bulundu. Gazze’nin kriz sonrası yönetimi konusunda Ankara ve Doha’nın tamamen devre dışı bırakılması gerektiğini savunan Bennett, İsrail siyasetindeki Türkiye karşıtı hezeyanı şöyle açıkladı:

"Katar ve Türkiye'yi cehenneme kadar Gazze'den tekmeleriz ve yerine Mısır'ı getiririz. Katar ve Türkiye'nin Gazze'yi yönetmesine izin veren herkes, Hamas'ın silahsızlandırılmasını engelliyor. Bu temel noktayı anlayın; dahiyane olmanıza gerek yok. Mısır Hamas'tan, Müslüman Kardeşler'den derinden nefret ediyor. Durumu yönetmek için Katar ve Türkiye'yi getirirseniz Hamas'ı güçlendirirler; Mısır'ı İsrail ile birlikte getirirseniz Hamas'ı ortadan kaldırırız."

Netanyahu yönetimini de hedef alan Bennet, "Amerika Birleşik Devletleri'ni kaybettik. Dünyayı kaybettik. İsrail'in kuruluşundan bu yana uluslararası arenadaki en kötü duruma düştük. Bu konuda çalışmalıyız. Gelecek hükümette, Başbakanlık Ofisi bünyesinde ulusal bir halk diplomasisi birimi kuracağız. Tıpkı istihbarat için 8200 biriminin olduğu gibi, kamuoyu bilincini ve etki alanını kazanmak için 8300 birimi kuracağız. Bu birim, mücadeleyi Katar, İran ve İsrail'in düşmanlarına karşı yürütecek." şeklinde konuştu.

NETANYAHU İLE TRUMP ARASINDA SİYASİ HESAPLAŞMA

Öte yandan Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkilerin son derece gerildiği ve siyasi bir restleşmeye dönüştüğü bildirildi. İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde köşeye sıkışan Netanyahu’nun, ABD Başkanı ile çatışmayı bir iç politika malzemesi olarak gördüğü aktarıldı.

Trump’ın ara seçimler öncesinde Gazze’de çatışmaları durdurma ve başarı tablosu çizme arayışına karşın, Netanyahu’nun iktidarını korumak için savaşı uzatma ve Türkiye gibi garantör ülkelerin barışçıl müdahalelerini engelleme çabası Tel Aviv-Washington hattında yeni krizlerin kapısını araladı.

İç İstihbarat Servisi Şabak, Trump’ın damadı Kushner'e Türkiye sunumu yaptı: ABD kapıları kapattı!

NELER OLMUŞTU?

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun heyetleriyle yaptığı "Gazze anlaşmasında ikinci aşamaya geçişi" ilerletmeyi amaçlayan görüşmede, birçok konuda mutabakat sağlanamadığını bildirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Kushner ile Netanyahu arasındaki görüşmenin 4 saat sürdüğünü kaydetti.

The Jerusalem Post gazetesinin ismi paylaşılmayan kaynağa dayandırdığı haberinde, görüşmeye Barış Kurulu tarafından Kushner'in yanı sıra Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov ve Barış Kurulu üyesi eski İngiltere Başbakanı Tony Blair katılırken İsrail tarafından İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini ve İsrail ordusunun Askeri İstihbarat Dairesi Direktörü Shlomi Binder'in de yer aldığı aktarıldı.

Tarafların Gazze anlaşmasının ilerletilmesi konusunda bazı konularda mutabakata vardığı belirtilen habere göre, Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda, Hamas'ın silahlarını Filistinli teknokratlardan oluşacak Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (NCAG) yerine ABD'li Komutan Jasper Jeffers'in başkanlık ettiği Uluslararası İstikrar Gücü'ne devretmesi üzerinde anlaşıldı. Buna karşın, birçok konudaysa mutabakat sağlanamadı.

Ayrıntılara vakıf yetkililere göre, İsrail tarafı toplantıda "Hamas silahsızlandırılana kadar Gazze Şeridi'nde yeniden inşa çalışmalarının başlamayacağını" talep ederken Netanyahu, Gazze Şeridi'nde saldırıları durdurmayı reddederek "hedeflerindeki kişilere saldırılarını sürdürmekte" ısrar etti.

Toplantıda "İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesine" ilişkin bir karar da alınamadı. Gazze'deki işgali yürüten İsrail askerlerinin sayısının da azaltılmayacağı kaydedildi.

İsrail ordusunun "tehditlere" karşı saldırılara devam edeceğini ileri süren İsrailli yetkililer, Hamas'ın silahsızlanma sürecine bağlılığını "derhal göstermeye başlaması gerektiği konusunda bir mutabakat sağlandığını" iddia etti. İsrailli yetkililer, sürecin ilerletilmesini "Hamas'ın askeri kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılmasına" bağladı.

NETANYAHU, 15 MADDELİK PLANI REDDETMİŞTİ

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

Netanyahu ise Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin açıkladığı 15 maddelik planı reddettiklerini duyurmuştu.

Kushner ve Mladenov, pazar Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Hamas heyetiyle görüşmüştü. Buradan İsrail'e geçen Kushner, anlaşmanın ikinci aşamasına geçiş konusunu görüşmek üzere Netanyahu ile bir araya gelmişti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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