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Dünya

Trump’ın damadı Gazze için Mısır’a gitti! Bir sonraki durağı İsrail

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Trump’ın damadı Gazze için Mısır’a gitti! Bir sonraki durağı İsrail

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner, Gazze’deki ateşkes ve bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere Mısır’a gitti. Kushner’in Kahire temaslarının ardından İsrail’e geçerek Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner, Gazze Şeridi’nde ateşkesin uygulanması ve Trump’ın Gazze planına ilişkin temaslarda bulunmak üzere Mısır’a geldi. Kushner, Mısır’ın El Alameyn kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. Görüşmede Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin meselesi ve bölgedeki diğer krizler ele alındı.

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ATEŞKES VURGUSU

Mısır Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre es-Sisi, bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik ve istikrarın desteklenmesi için ortak zorluklarla mücadelede iş birliğinin sürdürülmesinin önemini vurguladı. Görüşmede Filistin meselesindeki gelişmeler de ele alınırken, Gazze Şeridi'nde yürürlükte bulunan ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerin tüm taraflarca yerine getirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Kushner’in ise ABD ile Mısır arasındaki yakın koordinasyonu takdir ettiği ve Kahire’nin bölgesel meselelerde barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları için teşekkür ettiği belirtildi. Kushner, Mısır’ın ABD için Orta Doğu’da önemli bir ortak olduğunu vurguladı.

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Katar merkezli haber ajansı Al Jazeera, Kushner’in Mısır ziyareti kapsamında Hamas heyetiyle de temaslarda bulunmasının beklendiğini öne sürdü. Görüşmelerde Uluslararası İstikrar Gücü’nün bölgeye konuşlandırılması, İsrail'in Gazze’den çekilmesi ve insani yardım konularına odaklanılması öngörülüyor.

NETANYAHU İLE GÖRÜŞECEK

Kushner’in bölgedeki temasları kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de görüşmesi bekleniyor.

HAMAS HEYETİ MISIR’DA

Dün Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayya liderliğinde Mısır'a gelen Hamas heyeti, geçtiğimiz saatlerde Mısır İstihbarat Başkanı Tümgeneral Hasan Reşad tarafından kabul edilmişti.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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