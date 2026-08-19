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Şarjda tarihi rekor! Elektrikli araçların temmuz ayı enerji tüketimi tüm zamanları aştı

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Şarjda tarihi rekor! Elektrikli araçların temmuz ayı enerji tüketimi tüm zamanları aştı
Fotoğraf Başlığı Şarjda tarihi rekor! Elektrikli araçların temmuz ayı enerji tüketimi tüm zamanları aştı

Türkiye'de elektrikli araç kullanımının son zamanlarda hızlı artış göstermesi elektrik tüketimi verilerine de yansıdı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınan bilgiye göre, elektrikli otomobillerin şarj edilmesi için temmuzda toplam 89 bin 947 megavatsaat elektrik tüketilerek tüm zamanların rekoru kırıldı.

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Türkiye'de elektrikli otomobil kullanımındaki yükseliş ve şarj altyapısının yaygınlaşmasıyla artan şarj talebinin etkisiyle temmuzda yaklaşık 90 bin megavatsaatlik elektrik tüketimine ulaşılarak bütün zamanların rekoru kırıldı.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) aldığı bilgiye göre, elektrikli otomobillerin şarj edilmesi için temmuzda toplam 89 bin 947 megavatsaat elektrik tüketildi.

GEÇEN YILA GÖRE 2 KAT ARTTI

Geçen senenin aynı ayında 45 bin 605 megavatsaat olan tüketim yaklaşık yüzde 97 yükselirken, hazirana oranla yükseliş yüzde 24 oldu. Temmuzda ülke çapındaki şarj istasyonlarında yaklaşık 3,33 milyon şarj işlemi yapıldı.

Şarjda tarihi rekor! Elektrikli araçların temmuz ayı enerji tüketimi tüm zamanları aştı
Başlık ResmiŞarjda tarihi rekor! Elektrikli araçların temmuz ayı enerji tüketimi tüm zamanları aştı

Temmuzda kaydedilen 89 bin 947 megavatsaatlik tüketim, elektrikli otomobil şarjında aylık bazda bütün zamanların en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Veriler, artan elektrikli otomobil kullanımının şarj talebine yansımasının dışında hızlı şarj noktalarının kullanım içindeki ağırlığını da ortaya koydu.

Temmuz sonu itibarıyla Türkiye'deki 46 bin 665 şarj noktasının yaklaşık yüzde 44'üne karşılık gelen 20 bin 461'ini DC şarj noktaları oluşturdu. Buna rağmen temmuzdaki toplam şarj tüketiminin yüzde 84,94'ü bu noktalarda gerçekleşti.

YÜZDE 80'İ DC ŞARJ NOKTALARINDA YAPILDI

Hızlı şarjın ağırlığı işlem sayısına da yansıdı. Ay boyunca yapılan şarj işlemlerinin yüzde 79,08'i DC şarj noktalarında yapıldı.

Bu şekilde toplam şarj ağının yarısından azını oluşturan hızlı şarj noktaları, elektrik tüketimi ve işlem sayısında belirgin paya sahip oldu.

Elektrikli otomobil pazarındaki büyümeyle beraber özellikle uzun mesafeli yolculuklarda daha kısa zamanda şarj olanağı sunan hızlı şarj altyapısı, elektrikli otomobil kullanımını destekleyen unsurlar arasında öne çıktı.

Şarjda tarihi rekor! Elektrikli araçların temmuz ayı enerji tüketimi tüm zamanları aştı
Başlık ResmiŞarjda tarihi rekor! Elektrikli araçların temmuz ayı enerji tüketimi tüm zamanları aştı

YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR ÖNE ÇIKIYOR

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla şarj sektöründe yenilenebilir enerji kullanımı da öne çıkan başlıklardan birisi oldu.

Temmuzda yapılan yaklaşık 3,33 milyon şarj işleminin yüzde 65'i YEK-G belgeli yeşil şarj istasyonlarında gerçekleştirildi.

Böylece ay süresince yapılan her 3 şarj işleminden yaklaşık 2'si yeşil şarj istasyonlarında yapılmış oldu.

Yeşil şarj istasyonlarının işlemlerde önemli paya sahip olması, elektrikli ulaşım ile enerji dönüşümünün kesiştiği noktalardan birisi olarak dikkati çekti.

ŞARJ ALTYAPISI BÜYÜYOR

Elektrikli otomobil pazarındaki hızlı büyümeye paralel olarak Türkiye'nin şarj altyapısındaki büyüme de sürdü.

Ülke çapında 2024 başında 12 bin 84 olan şarj noktası sayısı, 2025 başında 26 bin 462'ye, bu yıl temmuz sonu itibarıyla ise 46 bin 665'e çıktı.

Bu şekilde Türkiye'nin şarj ağı 2,5 senelik dönemde 4 kata yakın büyüdü.

Temmuz sonu itibarıyla şarj noktalarının 26 bin 204'ünü AC, 20 bin 461'ini ise DC noktalar oluşturdu.

Ağdaki büyümeye hızlı şarj altyapısındaki büyüme de eşlik ederken, temmuz verileri DC noktalarının ağ içerisindeki sayısal payının oldukça üstünde bir tüketim ve işlem hacmine sahip olduğunu gösterdi.

Şarjda tarihi rekor! Elektrikli araçların temmuz ayı enerji tüketimi tüm zamanları aştı
Başlık ResmiŞarjda tarihi rekor! Elektrikli araçların temmuz ayı enerji tüketimi tüm zamanları aştı

BÜYÜKŞEHİRLER ÖNE ÇIKIYOR

Elektrikli otomobillerin şarjında tüketilen elektriğin coğrafi dağılımında büyükşehirler dikkat çekti.

Temmuzda İstanbul, toplam şarj tüketiminin yaklaşık yüzde 23'ünü tek başına yaparak ilk basamakta yer aldı. İstanbul'u Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti.

Bu 5 şehirde elektrikli otomobillerin şarjı için toplam yaklaşık 45 bin 311 megavatsaat elektrik tüketildi. Bu şekilde söz konusu şehirlerin Türkiye genelindeki temmuz tüketiminden aldığı pay yüzde 50'yi geçti.

İSTANBUL 4'TE 1'İNİ KULLANDI

İstanbul'un tek başına yaklaşık yüzde 23'lük paya sahip olması da şarj tüketiminin büyük şehirlerdeki yoğunluğunu gözler önüne serdi.

EPDK, elektrikli otomobil kullanımındaki gelişmeye paralel olarak yeterli, güvenilir ve sürdürülebilir bir şarj altyapısının kurulması ve serbest piyasa şartlarının geliştirilmesine dönük düzenleme ve denetim faaliyetlerini devam ettiriyor.

Öte taraftan, Türkiye'de şarj hizmeti sunulan istasyonların coğrafi yerleri, şarj ünitesi ve soket sayıları, şarj tipleri ve güçleri, ödeme yöntemleri, anlık müsaitlik durumları ile şarj hizmeti fiyatları EPDK tarafından geliştirilen Şarj@TR mobil uygulaması üstünden takip edilebiliyor.

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335 bin TL’ye şarj derdi olmayan elektrikli otomobil!
T-OTOMOBİL

335 bin TL’ye şarj derdi olmayan elektrikli otomobil!
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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