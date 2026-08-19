Levent Börek de listede! İşte 'Kuytulcular' Suç Örgütü'ne ait olan ve kayyım atanan 5 şirket

"HERHANGİ BİR DİNİ GRUBU VEYA İNANCI HEDEF ALMIYOR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen soruşturmanın hukuki niteliğine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil; dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır."

Vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden, kişiler üzerinde baskı kurarak haksız kazanç sağlayan tüm yapılarla mücadelenin hukuk çerçevesinde kararlılıkla süreceğini belirten bakanlık, şirketlere ilişkin adli ve mali denetimlerin, Alparslan Kuytul Suç Örgütü soruşturmasıyla birlikte çok yönlü olarak devam ettiğini açıkladı.