Levent Börek de listede! İşte 'Kuytulcular' Suç Örgütü'ne ait olan ve kayyım atanan 5 şirket
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alparslan Kuytul Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturmada çok konuşulacak bir gelişme yaşandı.
Örgütün mali finans kaynaklarını ve ticari yapılanmasını hedef alan adli ve mali incelemeler neticesinde, Türkiye genelinde yüzlerce şubesi bulunan popüler zincir marka "Levent Börek"in de aralarında bulunduğu 5 ayrı şirkete kayyım atanması kararlaştırıldı.
Öte yandan, Levet Börekçilik'i bünyesinde barındıran LB Börekçilik Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. bunun üzerine bir açıklama yaptı ve kayyım atanmasına karar verilen şirketin MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olduğunu vurguladı.
6 İLDE 49 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Soruşturmaya ilişkin detayları açıklayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana İl Emniyet Müdürlüğü ve Siber Güvenlik Başkanlığı ile koordineli şekilde Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi.
Operasyonlar kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını belirten Bakan Gürlek; şüphelilerin "suç örgütü kurma ve yönetme", "örgüt üyeliği", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık", "resmî belgede sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarılacağını kaydetti.
LEVENT BÖREK VE 4 ŞİRKET YÖNETİMİ KAYYIMA DEVRİDİ
Soruşturma merciince, müştaki ve tanık beyanları, mali analizler, banka hareketleri ve dijital materyaller doğrultusunda örgütün finans kaynağı olduğu değerlendirilen şirketler mercek altına alındı.
Yapılan incelemeler neticesinde, Türkiye genelinde tanınan "Levent Börek" markasının bağlı olduğu firma da dahil olmak üzere 5 şirkete kayyım atanması kararlaştırıldı.
El konulan ve yönetimi kayyımlara devredilen firmalar ile yetkilileri şu şekilde açıklandı:
LEVENT BÖREK
MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.: Mustafa Levent Tamtürk’ün yetkilisi ve ortağı olduğu, kamuoyunda "Levent Börek" markasını kullanan şirket.
GİZEM TURİZM
Adana Gizem Turizm Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık İnşaat Gıda Dekorasyon Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.: Ali Küreri’nin yetkilisi ve ortağı olduğu firma.
Büyük Çukurova Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.: İsmail Karadeniz’in yetkilisi ve ortağı olduğu sağlık kuruluşu.
Çamlıoğlu İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti.: Mahfuz Çamlı’nın yetkilisi ve ortağı olduğu inşaat şirketi.
GF Seyahat Taşımacılık Turizm Akaryakıt Otomotiv Sanayi Ticaret Ltd. Şti.: Mustafa Fidan’ın yetkilisi ve ortağı olduğu taşımacılık ve akaryakıt firması.
"HERHANGİ BİR DİNİ GRUBU VEYA İNANCI HEDEF ALMIYOR"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen soruşturmanın hukuki niteliğine vurgu yaparak şunları kaydetti:
"Bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil; dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır."
Vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden, kişiler üzerinde baskı kurarak haksız kazanç sağlayan tüm yapılarla mücadelenin hukuk çerçevesinde kararlılıkla süreceğini belirten bakanlık, şirketlere ilişkin adli ve mali denetimlerin, Alparslan Kuytul Suç Örgütü soruşturmasıyla birlikte çok yönlü olarak devam ettiğini açıkladı.
Öte yandan, Levent Börek markasının sahibi LB Börekçilik Gıda Sanayi A.Ş., Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Alparslan Kuytul soruşturması kapsamında yürütülen operasyon sonrası kamuoyu açıklaması yaptı.
Şirket, hakkında kayyım atama kararı verilen şirketin Adana merkezli MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olduğunu belirterek, söz konusu şirket ile Levent Börek markasının sahibi LB Börekçilik Gıda Sanayi A.Ş. arasında ortaklık veya yönetim bağlantısı bulunmadığını açıkladı.