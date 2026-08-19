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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Takaiçi ile görüştü! Masada savunma sanayi iş birliği var

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Takaiçi ile görüştü! Masada savunma sanayi iş birliği var
Fotoğraf Başlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Takaiçi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi ile kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Japonya ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke arasındaki köklü dostluğun stratejik boyutları değerlendirildi.

SAVUNMA SANAYİİ VE YATIRIMLARDA YENİ DÖNEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkileri başta savunma sanayii, yatırım ve ticaret olmak üzere her alanda geliştirmek için gayret göstermeyi kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı. İki ülke arasındaki ticari hacmin artırılması ve teknolojik işbirliklerinin derinleştirilmesi mesajı verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Takaiçi ile görüştü! Masada savunma sanayi iş birliği var
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Takaiçi ile görüştü! Masada savunma sanayi iş birliği var

"İRAN-ABD ÇATIŞMASININ TEK ÇÖZÜM YOLU MÜZAKEREDİR"

Bölgesel krizlere ve küresel güvenlik mimarisine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak İran ile ABD arasında tırmanan çatışmaların çözümünün tek yolunun müzakereler olduğunu ifade etti. Ankara'nın kalıcı barış ve istikrarın tesisi adına yürütülen tüm diplomatik çabalara aktif destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Görüşmenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'nın Kumamoto eyaletinde geçtiğimiz ay meydana gelen şiddetli depremde hayatını kaybedenler için Başbakan Takaiçi'ye bir kez daha taziye dileklerini ileterek Türk halkının dayanışma mesajını paylaştı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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