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TOKİ Bitlis konut belirleme kura sonuçları isim listesi! Bitlis Ahlat kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı

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TOKİ Bitlis Ahlat konut belirleme kurası için beklenen gün geldi. 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Tahtısüleyman Mahallesi'nde inşa edilen konutlar için düzenlenecek çekilişin ardından hak sahiplerinin konutları netleşecek. Bitlis Ahlat TOKİ kura sonuçları, isim listesi ve sözleşme sürecine ilişkin ayrıntılar yakından takip ediliyor.

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Bitlis Ahlat'ta TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projesinde konut belirleme süreci devam ediyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişle 2+1 ve 3+1 konutların hak sahiplerine dağılımı yapılırken kura sonuçlarının nereden ve nasıl öğrenileceği de araştırılıyor.

TOKİ BİTLİS KONUT BELİRLEME KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bitlis'in Ahlat ilçesi Tahtısüleyman Mahallesi'ndeki proje için konut belirleme kurası 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Saat 14.00'te başlayacak çekiliş noter huzurunda ve seyircisiz olarak yapılacak. Kura, TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı olarak takip edilebilecek. Çekiliş kapsamında 3+1 tipindeki 22 konut ile 2+1 tipindeki 98 konut olmak üzere toplam 120 konutun hak sahipleri için konut belirleme işlemi gerçekleştirilecek.

TOKİ Bitlis konut belirleme kura sonuçları isim listesi! Bitlis Ahlat kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı
Başlık ResmiTOKİ Bitlis konut belirleme kura sonuçları isim listesi! Bitlis Ahlat kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı

Kura işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Bitlis Ahlat TOKİ konut belirleme sonuçları ve hak sahiplerine ilişkin bilgiler TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden takip edilebilecek. Kurada konutu belirlenen hak sahiplerinin bir sonraki aşamada Gayrimenkul Satış Sözleşmesi işlemlerini tamamlaması gerekecek.

BİTLİS AHLAT KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Bitlis Ahlat TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek isteyen hak sahipleri öncelikle TOKİ tarafından yapılacak resmi duyuruları takip edebilecek. Konut belirleme çekilişi TOKİ'nin YouTube hesabında canlı yayımlanacağından isimler kura sırasında da takip edilebilecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuç listelerinin TOKİ'nin resmi internet sitesindeki ilgili proje ve satış duyuruları üzerinden erişime açılması bekleniyor.

TOKİ Bitlis konut belirleme kura sonuçları isim listesi! Bitlis Ahlat kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı
Başlık ResmiTOKİ Bitlis konut belirleme kura sonuçları isim listesi! Bitlis Ahlat kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı

BİTLİS AHLAT TOKİ SÖZLEŞMELERİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

Konut belirleme kurasının ardından hak sahipleri Gayrimenkul Satış Sözleşmelerini 7-30 Eylül 2026 tarihleri arasında imzalayacak. Sözleşme işlemleri T.C. Ziraat Bankası'nın tüm şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

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Editör : İREM ÖZCAN
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