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Beril Pozam hamileliğini duyurdu! Yalı Çapkını'nın sevilen çifti bebek bekliyor

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Beril Pozam hamileliğini duyurdu! Yalı Çapkını'nın sevilen çifti bebek bekliyor

2024 yılında meslektaşı Ersin Arıcı ile nikah masasına oturan oyuncu Beril Pozam'dan hayranlarını sevindiren bir haber geldi. “Yalı Çapkını” dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları zamanla birlikteliğe dönüşen ve ardından evlilikle taçlanan ünlü çiftin bebek beklediği ortaya çıktı.

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Bir süredir mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Beril Pozam ile Ersin Arıcı, evliliklerinin 2'nci yıl dönümünde müjdeli haberi duyurdu. Çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımla bebek beklediklerini takipçileriyle paylaştı.

Beril Pozam hamileliğini duyurdu! Yalı Çapkını'nın sevilen çifti bebek bekliyor
Başlık ResmiBeril Pozam hamileliğini duyurdu! Yalı Çapkını'nın sevilen çifti bebek bekliyor

“AİLEMİZ BÜYÜYOR”

Beril Pozam ve Ersin Arıcı, paylaşımda “Bizim olan her şey yaşıyor iki yıldır ve ailemiz büyüyor” ifadelerine yer verdi. Çiftin bu özel duyurusuna ultrason görüntüsünü de eklemesi dikkat çekerken, paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.

Beril Pozam hamileliğini duyurdu! Yalı Çapkını'nın sevilen çifti bebek bekliyor
Başlık ResmiBeril Pozam hamileliğini duyurdu! Yalı Çapkını'nın sevilen çifti bebek bekliyor

Çiftin hayranları, güzel haberi büyük bir mutlulukla karşılarken, Beril Pozam'ın hamilelik sürecine ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Bebeğin cinsiyeti ve doğum tarihi konusunda ise çift tarafından herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Beril Pozam hamileliğini duyurdu! Yalı Çapkını'nın sevilen çifti bebek bekliyor
Başlık ResmiBeril Pozam hamileliğini duyurdu! Yalı Çapkını'nın sevilen çifti bebek bekliyor

EVLİLİK TEKLİFİNİN DETAYLARINI ANLATMIŞTI

Öte yandan Beril Pozam, daha önce Ersin Arıcı'dan aldığı evlilik teklifinin detaylarını da anlatmıştı. Ünlü oyuncu, sade ve romantik bir evlilik teklifinin kendisi için daha anlamlı olduğunu belirterek, Arıcı'nın kendisine yıldızların altında sürpriz yaptığını söylemişti.

Pozam, o anları anlatırken, teklifin baş başa oldukları bir ortamda gerçekleştiğini ve tam da kendi sevdiği sadelikte olduğunu ifade etmişti.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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