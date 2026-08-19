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Yaşam

Aynaya bakamaz hale geldi! Burnunun bir ucu farklı, diğer ucu farklı… 2 çocuk annesinin hayatı ameliyatla kabusa döndü

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Elazığ'da çalıştığı özel bakım merkezinde hasta refleksi sonrasında burnu kırılan Aysun Alpsoy, iyileşmek için 4 operasyon geçirdi. Burnunda yırtık ile yanık izi bulunan Alpsoy, doktordan şikayetçi oldu. Alpsoy “Birisi yüzüme bakınca utancımdan yüzümü çeviriyorum, resmen hayattan koptum” diyerek tepki gösterdi.

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Elazığ'da özel bir bakım merkezinde çalışan 2 çocuk annesi Aysun Alpsoy'un (41) burnu, bir hastanın ani refleksi sonrasında 4 yıl önce kırıldı. İyileşmek için ameliyat masasına yatan Alpsoy'un hayatı geçirdiği operasyonlar sonrasında kabusa döndü.

Aynaya bakamaz hale geldi! Burnunun bir ucu farklı, diğer ucu farklı… 2 çocuk annesinin hayatı ameliyatla kabusa döndü
Başlık ResmiAynaya bakamaz hale geldi! Burnunun bir ucu farklı, diğer ucu farklı… 2 çocuk annesinin hayatı ameliyatla kabusa döndü

YIRTIK, YANIK İZİ VAR

İddiaya göre, 4 yıl içerisinde yapılan 4 operasyona rağmen Alpsoy'un burnunda yırtık ve yanık izinin yanı sıra şekil bozukluğu oluştu. Alpsoy, doktordan şikayetçi olarak durumu mahkemeye taşıdı.

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“BURNUM SANKİ ÖLMÜŞTÜ”

İnsanlarla konuşurken utancından yüzünü çevirdiğini belirten Alpsoy, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Burnumun kırılmasından sonra hocaya gittim. 4 defa burnumu yaptı ama bir türlü verim alamadık. Her seferinde farklı bir burun ortaya çıktı. En son burnumun yapılmasına kadar burnumda kıkırdak erimesi oldu ve burnum sanki ölmüştü. Sonra yine ameliyata alındım. Ertesi gün sabah hoca gelip burnumdaki bandı açtığında burnumun bir ucu farklı diğer ucu farklı şekildeydi. Aynı zamanda burnumun üstü yanmıştı. Burnumdaki yanık, ömür boyu geçmeyecek bir yanık. Burnumda, yanık var, dikiş var aynı zamanda altında nasıl oldu da yırtık oluştu.

Aynaya bakamaz hale geldi! Burnunun bir ucu farklı, diğer ucu farklı… 2 çocuk annesinin hayatı ameliyatla kabusa döndü
Başlık ResmiAynaya bakamaz hale geldi! Burnunun bir ucu farklı, diğer ucu farklı… 2 çocuk annesinin hayatı ameliyatla kabusa döndü

“EN SON 25 BİN LİRA PARA ÖDEDİM”

Ben hocaya benim paramı verin, ben başka bir yere gidip ameliyat olayım dedim, onu da kabul etmedi ben yapacağım dedi. Yaptığı burun budur. İlk ameliyatta, bir tam altın elden verdim. İkinci ameliyatta yine altın, üçüncü ameliyatta 7 bin TL, son olarak 23 ya da 25 bin lira para ödedim.

Aynaya bakamaz hale geldi! Burnunun bir ucu farklı, diğer ucu farklı… 2 çocuk annesinin hayatı ameliyatla kabusa döndü
Başlık ResmiAynaya bakamaz hale geldi! Burnunun bir ucu farklı, diğer ucu farklı… 2 çocuk annesinin hayatı ameliyatla kabusa döndü

“RESMEN HAYATTAN KOPTUM”

Alpsoy, psikolojisinin de kötü etkilendiğini belirterek şöyle konuştu:

Birisi benim yüzüme bakınca utancımdan yüzümü çeviriyorum konuşmak istemiyorum. Kendimi çok kötü hissediyorum. Ben resmen hayattan koptum. Hocaya güvenseydim, tekrardan gidip derdim benim burnumu yapın hayatıma geri döneyim derdim ama hocaya güvenmiyorum. Biliyorum ki yine yapamayacak. Burnum kırıldı fakat tam bir kırık yoktu, çatlak vardı. Hocaya gittikten sonra istersen burnunun ön tarafını kaldırabilirim, benim de hoşuma gidince ikisini bir arada çıkartırım diye düşündüm.

Aynaya bakamaz hale geldi! Burnunun bir ucu farklı, diğer ucu farklı… 2 çocuk annesinin hayatı ameliyatla kabusa döndü
Başlık ResmiAynaya bakamaz hale geldi! Burnunun bir ucu farklı, diğer ucu farklı… 2 çocuk annesinin hayatı ameliyatla kabusa döndü

“ANLAŞMAYI KABUL ETMEDİ”

Alpsoy “4 kere aynı doktora gitmemin nedeni, diğer doktorlar işlemin ne olduğunu bilmediği için kabul etmiyorlar. 3 defa hocanın kendi yerinde lokal anesteziyle burnum yapıldı. Avukatım bana ulaşarak hocanın anlaşmayı kabul etmediğini söyledi. Ben hocaya, ‘medyaya düşmek istemedim, ücretim neyse verin burnumu düzelteyim, iki tarafta huzurlu olsun' dedim. Ben de kabul etmedikleri için dava açtım” dedi.

Aynaya bakamaz hale geldi! Burnunun bir ucu farklı, diğer ucu farklı… 2 çocuk annesinin hayatı ameliyatla kabusa döndü
Başlık ResmiAynaya bakamaz hale geldi! Burnunun bir ucu farklı, diğer ucu farklı… 2 çocuk annesinin hayatı ameliyatla kabusa döndü
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Elazığ
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