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Yaşam

Sadece 1,5 dakika sürüyor! Yolu olmayan eve esnaf çözümü! Karadeniz zekası yine şaşırttı, gören inanamıyor,

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Trabzon’da yamaçta bulunan evine yol olmayan 78 yaşındaki Hüseyin Kadıoğlu, kendine raylı bir sistem kurdu. Araziyi dolaşarak evine yürüyen Kadıoğlu bu sistemle evine 1,5 dakikada ulaşıyor. 2019 yılından bu yana bu sistemi kullanan Kadıoğlu “İlk yaptığımda kumandam manueldi. Sonrasında bu sistemi değiştirdim. Telsiz ile antene ulaşarak istediğim devirlerde ray çalışıyor. Sanayi elektriği ile çalışıyor. Bunun halatının kesilmesinden başka bir tehlikesi yok” dedi.

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Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Hüseyin Kadıoğlu’nun 37,5 derece eğime sahip yamaçta bulunan evine ulaşmak, yol olmaması nedeniyle zorlayıcı olunca, yaşlı adam çözümü kendi üretti.

Sadece 1,5 dakikada sürüyor! Yolu olmayan eve esnaf çözümü! Karadeniz zekası yine şaşırttı, gören inanamıyor,
Başlık ResmiSadece 1,5 dakikada sürüyor! Yolu olmayan eve esnaf çözümü! Karadeniz zekası yine şaşırttı, gören inanamıyor,

KENDİ YOLUNU KENDİ YAPTI

Evine ulaşımda zorlanan adam, özellikle tamirat ve tadilat çalışmalarında ihtiyaç duyduğu malzemeleri taşımakta güçlük yaşadı. Yaklaşık 30 yıl demir ve çelik sektöründe esnaflık yaptıktan sonra emekli olan Kadıoğlu, kendi yolunu kendi yaptı. Yaşlı adam yamaca yaklaşık 120 metre uzunluğunda demir raylar döşeyerek, ilkel bir raylı sistem oluşturdu.

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İlk etapta sistemi manuel olarak kullanan Kadıoğlu, daha sonra geliştirdiği düzeneği motor ve çeşitli mekanik ekipmanlarla donatarak daha kullanışlı hale getirdi. Dik yamaçta bulunan evine ulaşmak için yıllardır zorlu bir yolculuk yapan Kadıoğlu, tasarımını kendisinin yaptığı sistemle yaklaşık 1,5 dakikada evine ulaşıyor.

Sadece 1,5 dakikada sürüyor! Yolu olmayan eve esnaf çözümü! Karadeniz zekası yine şaşırttı, gören inanamıyor,
Başlık ResmiSadece 1,5 dakikada sürüyor! Yolu olmayan eve esnaf çözümü! Karadeniz zekası yine şaşırttı, gören inanamıyor,

“2019’DAN BERİ KULLANIYORUM”

Kadıoğlu, tasarladığı raylı sistemi şöyle anlattı:

İlk yaptığımda kumandam manueldi. Sonrasında bu sistemi değiştirdim. Telsiz ile antene ulaşarak istediğim devirlerde ray çalışıyor. Sanayi elektriği ile çalışıyor. Yaklaşık 500 kilogram yük taşıma kapasitesi bulunuyor. Tedbir amaçlı o kadar yük vurmuyoruz. Bunun halatının kesilmesinden başka bir tehlikesi yok. Tecrübeleri işin içerisine dahil edilerek tamamen sistematik bir şekilde yaptım. 2019 yılından beri kullanıyorum. İleride bir kabin yapmayı düşünüyorum. Bahçemizin hizmetini görecek. Elektrik kesilirse olduğu yerde kalıyor. Ondan dolayı bir tehlikesi yoktur.

Sadece 1,5 dakikada sürüyor! Yolu olmayan eve esnaf çözümü! Karadeniz zekası yine şaşırttı, gören inanamıyor,
Başlık ResmiSadece 1,5 dakikada sürüyor! Yolu olmayan eve esnaf çözümü! Karadeniz zekası yine şaşırttı, gören inanamıyor,

“1,5 DAKİKAYA EVE GİDEBİLİYORUM”

Kadıoğlu, sistemi ilk kez görenlerin hayrete düştüğünü belirterek “Bazen komşularımız korkuyor. Ben de onlarla beraber bindiğimde demek ki bunda bir tehlike yok diyorlar. Olmaz diye bir şey yok. Tehlike olabilir. Özel üretim bir halatı var. Kontrol ediyorum, belli bir süreden sonra değiştiriyorum. Bu sistem bizim için çok pratik oldu. Bu arazide 37,5 meyilli bir arazi. Yoldan evin arası 120 metre ancak düz bir şekilde yürüyerek eve çıkamıyorsun. Arazide dolaşarak gidildiği için 500 metreyi bulabiliyor. Yoldan evime çıkmam uzun dakikalar alıyor. Bu makineye bindiğimde 1,5 dakikaya eve gidebiliyorum.

Sadece 1,5 dakikada sürüyor! Yolu olmayan eve esnaf çözümü! Karadeniz zekası yine şaşırttı, gören inanamıyor,
Başlık ResmiSadece 1,5 dakikada sürüyor! Yolu olmayan eve esnaf çözümü! Karadeniz zekası yine şaşırttı, gören inanamıyor,
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Trabzon
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