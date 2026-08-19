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"Evlilik Güzeldir" dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı! "Evlilik Güzeldir" oyuncuları kimler, konusu ne?

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Fotoğraf Başlığı Evlilik Güzeldir dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı! Evlilik Güzeldir oyuncuları kimler, konusu ne?

TRT 1’in yeni sezon yapımları arasında yer alan "Evlilik Güzeldir" izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.Yönetmenliğini Şafak Bal ve Serap Danış Koçman'ın üstlendiği "Evlilik Güzeldir" dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı. Peki, "Evlilik Güzeldir" dizisi oyuncuları kimler, konusu ne?

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Evlilik Güzeldir'in ilk teaserı yayınlandı. Başrollerinde Fikret Kuşkan, Hande Soral, İlayda Alişan, Seçkin Özdemir ve Yusuf Çim'i buluşturan dizi ilk tanıtımıyle şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Senaryosunu Baykut Badem, Hasan Tolga Pulat, Hazan Toma ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı dizinin 7 Eylül Pazartesi ekrana gelmesi planlanıyor.

Evlilik Güzeldir dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı! Evlilik Güzeldir oyuncuları kimler, konusu ne?
Başlık ResmiEvlilik Güzeldir dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı! Evlilik Güzeldir oyuncuları kimler, konusu ne?

EVLİLİK GÜZELDİRİ DİZİSİ KONUSU

Dizi, nikah memuru Mesut Bahtiyar ve beş kızının hikayesi üzerinden modern toplumda aile, evlilik, kuşak çatışması ve mahalle dayanışmasını sıcak, duygusal ve mizahi bir dille anlatıyor. Yapım, bir aşk hikayesine odaklanmak yerine, aile olma halini ve İstanbul’un samimi mahalle kültürünü ekrana taşımayı hedefliyor

EVLİLİK GÜZELDİR OYUNCU KADROSU:

“Evlilik Güzeldir”de Fikret Kuşkan’a Hande Soral, İlayda Alişan, Berk Bakioğlu, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim, Nil Sude Albayrak, Gözde Okur, Ferit Aktuğ, Anıl Çelik, Sera Tokdemir, Hazım Körmükçü, Öznur Ön, Hande Katipoğlu, Derda Yasir Yenal, Cansu Savcı, Feride Bağ, Alper Haliloğlu, Uğur Akay, Selin Soydan, Hayal Garip, Alihan Demirbilek, Sıla Gözüm, Anastasia Geptina ve Yıldız Kültür eşlik ediyor.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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