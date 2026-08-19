Tahran yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşı tırmandırması ihtimaline karşı Avrupa’daki ABD askeri hedeflerine yönelik misilleme planları yaptığı bildirildi. İngiliz basınında yer alan habere göre Tahran, Washington'ın İran altyapısını vurması durumunda yanıtını Orta Doğu sınırlarının ötesine taşıyacak.

Tahran, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı tırmandırması halinde misilleme stratejisini Orta Doğu sınırlarının ötesine taşımaya hazırlanıyor.

Rejime yakın üst düzey kaynakların aktardığı bilgilere göre, İran güçleri ABD yakıt ikmal uçaklarına kapılarını açan Bulgaristan’daki Bezmer Hava Üssü ile İngiliz askeri varlığına ev sahipliği yapan Güney Kıbrıs’taki Akrotiri üssünü potansiyel hedefler arasına aldı.

İngiliz basınına konuşan İranlı yetkili "ABD haddini aşar ve kritik altyapımızı hedef alırsa İran ne pahasına olursa olsun kendini savunacak, yanıtında sınır tanımayarak çatışmayı Avrupa'ya taşıyacaktır" şeklinde uyarı yaptı.

İran'dan akılalmaz misilleme planı! Avrupa'daki üsler ve denizaltı kabloları füze menzilinde!

HÜRMÜZ'DE İLETİŞİM SABOTAJI

Tahran'ın sadece askeri üsleri değil, küresel iletişimin kilit noktası olan Hürmüz Boğazı'ndaki denizaltı fiber optik kablo hatlarını imha etme seçeneğini de değerlendiriliyor.

Yerel kaynaklar ABD uçaklarına kapılarını açan Bulgaristan’daki Bezmer Hava Üssü ile stratejik İngiliz/ABD askeri varlığına ev sahipliği yapan Güney Kıbrıs’taki Akrotiri üssünün potansiyel füze ve İHA hedefleri arasında yer aldığını doğruladı.

MÜZAKERECİ KALİBAF KENARA İTİLDİ Mİ?

Diplomatik müzakerelerin tıkanması ve Trump'ın "İran ile planlanan hiçbir görüşme yok" açıklaması sonrası, Tahran yönetimi askeri kademelerde revizyona gitti.

Söz konusu iddialara göre, Washington ile yürütülen dolaylı görüşmelerde uzlaşmacı ve esnek bir çizgi izlenmesini savunan Muhammed Bakır Kalibaf’ın diplomatik manevra alanı daraltıldı. Rejime yakın iki kaynağın aktardığı değerlendirmelerde, Tahran yönetiminin ABD ve müttefiklerine yönelik yaklaşımını yumuşatmak yerine askeri caydırıcılığı en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediği kaydedildi.

İran dini lideri Mücteba Hamaney, geçtiğimiz günlerde Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği görevine getirilen Muhammed Bakır Zülkadir'i siyasi danışmanlığına çekerken, boşalan bu kritik makama eski Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Muhsin Rızai'yi atamıştı.

TEHDİT GERÇEK AMA HASAR KAPASİTESİ TARTIŞMALI

Londra merkezli düşünce kuruluşu RUSI araştırmacısı Sidharth Kaushal ise İran’ın Şahab serisi orta menzilli balistik füzelerle Güneydoğu Avrupa’yı hedef alma kapasitesi olduğunu, ancak uzun menzilde füze taşıma kapasitesi düştüğü için hasarın sınırlı kalacağınA işaret etti. Askeri uzmanlar, Tahran'ın doğrudan balistik füze saldırıları yerine Irak, Lübnan ve Yemen'deki vekil güçleri üzerinden de eylem yelpazesini genişletebileceğine dikkat çekti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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