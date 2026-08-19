Meteoroloji, AKOM, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen… Türkiye için yeni uyarılar peş peşe sıralandı. Yurdun tamamına yakını hem Afrika hem Basra kökenli sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek. Basra sıcağının yarından itibaren hissedilmesi beklenirken, İstanbul’da sıcaklığın 35 derece olacağı öngörülüyor. İşte son uyarılar…

Bir sıcak bir soğuk havanın etkili olduğu yurt genelinde yeni sıcak hava dalgası için uyarılar sürerken, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) dün sıcak hava dalgası için bir uyarı yayınlamıştı.

İstanbul’da 7-10 gün boyunca sıcaklıkların 33-36 dereceye kadar yükseleceği belirtilmişti. Kentte hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkili olacağı bildirilmişti.

Meteoroloji, AKOM, Orhan Şen… Peş peşe uyardı! İstanbul için çifte alarm, kavurucu sıcak dalga dalga dönüyor

"YARINDAN İTİBAREN YÜKSELİYOR"

AKOM’un ardından bir uyarı da Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şen “Yarından itibaren ay sonuna kadar sıcaklar yükseliyor. İstanbul 34-35’i bulur. Yağış azalıyor. Hava kuruyor. Orman yangını riski artıyor” diyerek uyardı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Öte yandan Meteoroloji’nin bugünkü hava durumu raporunda ise ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde sağanak yağışın etkili olacağı ifade edildi.

Uyarıda şöyle denildi:

Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz (Giresun kıyıları dışında), Adana, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

7 İLDE SAĞANAK VAR

Meteoroloji’nin bugünkü raporuna göre sağanak yağış beklenen 7 il ise şöyle;

Şehir Tahmin Adana Öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak Antalya Öğle saatlerinde iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak Rize Sabah iç kesimlerde, öğle saatlerinde il genelinde yerel sağanak Samsun Öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak Trabzon İç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak Erzincan Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak Ardahan Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak

Meteoroloji, AKOM, Orhan Şen… Peş peşe uyardı! İstanbul için çifte alarm, kavurucu sıcak dalga dalga dönüyor

AKOM’un bugünkü raporuna göre kentte beklenen sıcaklık değerleri ise şöyle;

Tarih Gün Lokasyon Sabah (°C) Öğle (°C) Akşam (°C) Gece (°C) Nem (%) Rüzgar Deniz Suyu Sıcaklığı (°C) Günlük Not 19.08.2026 Çarşamba İstanbul 25 31 24 - 45-85 Poyrazdan orta kuvvette, aralıklarla sert 10-30 km/s 23 Yağış beklenmiyor. Deniz Suyu Sıcaklığı: (23°C) 20.08.2026 Perşembe - - - - - - - - MİN: 22°C MAX: 33°C, AZ BULUTLU VE AÇIK, YAĞIŞ MİKTARI: YAĞIŞ BEKLENMİYOR 21.08.2026 Cuma - - - - - - - - MİN: 21°C MAX: 31°C, AZ BULUTLU VE AÇIK, YAĞIŞ MİKTARI: YAĞIŞ BEKLENMİYOR 22.08.2026 Cumartesi - - - - - - - - MİN: 22°C MAX: 31°C, AZ BULUTLU VE AÇIK, YAĞIŞ MİKTARI: YAĞIŞ BEKLENMİYOR 23.08.2026 Pazar - - - - - - - - MİN: 22°C MAX: 32°C, AZ BULUTLU VE AÇIK, YAĞIŞ MİKTARI: YAĞIŞ BEKLENMİYOR 24.08.2026 Pazartesi - - - - - - - - MİN: 22°C MAX: 33°C, AZ BULUTLU VE AÇIK, YAĞIŞ MİKTARI: YAĞIŞ BEKLENMİYOR 25.08.2026 Salı - - - - - - - - MİN: 23°C MAX: 34°C, AZ BULUTLU VE AÇIK, YAĞIŞ MİKTARI: YAĞIŞ BEKLENMİYOR

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