Meteoroloji, AKOM, Orhan Şen… Peş peşe uyardı! İstanbul için çifte alarm, kavurucu sıcak dalga dalga dönüyor
Meteoroloji, AKOM, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen… Türkiye için yeni uyarılar peş peşe sıralandı. Yurdun tamamına yakını hem Afrika hem Basra kökenli sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek. Basra sıcağının yarından itibaren hissedilmesi beklenirken, İstanbul’da sıcaklığın 35 derece olacağı öngörülüyor. İşte son uyarılar…
Bir sıcak bir soğuk havanın etkili olduğu yurt genelinde yeni sıcak hava dalgası için uyarılar sürerken, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) dün sıcak hava dalgası için bir uyarı yayınlamıştı.
İstanbul’da 7-10 gün boyunca sıcaklıkların 33-36 dereceye kadar yükseleceği belirtilmişti. Kentte hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkili olacağı bildirilmişti.
"YARINDAN İTİBAREN YÜKSELİYOR"
AKOM’un ardından bir uyarı da Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şen “Yarından itibaren ay sonuna kadar sıcaklar yükseliyor. İstanbul 34-35’i bulur. Yağış azalıyor. Hava kuruyor. Orman yangını riski artıyor” diyerek uyardı.
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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Öte yandan Meteoroloji’nin bugünkü hava durumu raporunda ise ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde sağanak yağışın etkili olacağı ifade edildi.
Uyarıda şöyle denildi:
Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz (Giresun kıyıları dışında), Adana, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
7 İLDE SAĞANAK VAR
Meteoroloji’nin bugünkü raporuna göre sağanak yağış beklenen 7 il ise şöyle;
|Şehir
|Tahmin
|Adana
|Öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Antalya
|Öğle saatlerinde iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Rize
|Sabah iç kesimlerde, öğle saatlerinde il genelinde yerel sağanak
|Samsun
|Öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Trabzon
|İç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Erzincan
|Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Ardahan
|Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
AKOM’un bugünkü raporuna göre kentte beklenen sıcaklık değerleri ise şöyle;
|Tarih
|Gün
|Lokasyon
|Sabah (°C)
|Öğle (°C)
|Akşam (°C)
|Gece (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar
|Deniz Suyu Sıcaklığı (°C)
|Günlük Not
|19.08.2026
|Çarşamba
|İstanbul
|25
|31
|24
|-
|45-85
|Poyrazdan orta kuvvette, aralıklarla sert 10-30 km/s
|23
|Yağış beklenmiyor. Deniz Suyu Sıcaklığı: (23°C)
|20.08.2026
|Perşembe
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|MİN: 22°C MAX: 33°C, AZ BULUTLU VE AÇIK, YAĞIŞ MİKTARI: YAĞIŞ BEKLENMİYOR
|21.08.2026
|Cuma
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|MİN: 21°C MAX: 31°C, AZ BULUTLU VE AÇIK, YAĞIŞ MİKTARI: YAĞIŞ BEKLENMİYOR
|22.08.2026
|Cumartesi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|MİN: 22°C MAX: 31°C, AZ BULUTLU VE AÇIK, YAĞIŞ MİKTARI: YAĞIŞ BEKLENMİYOR
|23.08.2026
|Pazar
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|MİN: 22°C MAX: 32°C, AZ BULUTLU VE AÇIK, YAĞIŞ MİKTARI: YAĞIŞ BEKLENMİYOR
|24.08.2026
|Pazartesi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|MİN: 22°C MAX: 33°C, AZ BULUTLU VE AÇIK, YAĞIŞ MİKTARI: YAĞIŞ BEKLENMİYOR
|25.08.2026
|Salı
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|MİN: 23°C MAX: 34°C, AZ BULUTLU VE AÇIK, YAĞIŞ MİKTARI: YAĞIŞ BEKLENMİYOR