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Yaşam

Meteoroloji, AKOM, Orhan Şen… Peş peşe uyardı! İstanbul için çifte alarm, kavurucu sıcak dalga dalga dönüyor

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Meteoroloji, AKOM, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen… Türkiye için yeni uyarılar peş peşe sıralandı. Yurdun tamamına yakını hem Afrika hem Basra kökenli sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek. Basra sıcağının yarından itibaren hissedilmesi beklenirken, İstanbul’da sıcaklığın 35 derece olacağı öngörülüyor. İşte son uyarılar…

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Esma Karayel
ESMA KARAYEL

Bir sıcak bir soğuk havanın etkili olduğu yurt genelinde yeni sıcak hava dalgası için uyarılar sürerken, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) dün sıcak hava dalgası için bir uyarı yayınlamıştı.

İstanbul’da 7-10 gün boyunca sıcaklıkların 33-36 dereceye kadar yükseleceği belirtilmişti. Kentte hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkili olacağı bildirilmişti.

Meteoroloji, AKOM, Orhan Şen… Peş peşe uyardı! İstanbul için çifte alarm, kavurucu sıcak dalga dalga dönüyor
Başlık ResmiMeteoroloji, AKOM, Orhan Şen… Peş peşe uyardı! İstanbul için çifte alarm, kavurucu sıcak dalga dalga dönüyor

"YARINDAN İTİBAREN YÜKSELİYOR"

AKOM’un ardından bir uyarı da Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şen “Yarından itibaren ay sonuna kadar sıcaklar yükseliyor. İstanbul 34-35’i bulur. Yağış azalıyor. Hava kuruyor. Orman yangını riski artıyor” diyerek uyardı.

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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Öte yandan Meteoroloji’nin bugünkü hava durumu raporunda ise ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde sağanak yağışın etkili olacağı ifade edildi.

Uyarıda şöyle denildi:

Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz (Giresun kıyıları dışında), Adana, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

7 İLDE SAĞANAK VAR

Meteoroloji’nin bugünkü raporuna göre sağanak yağış beklenen 7 il ise şöyle;

ŞehirTahmin
AdanaÖğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
AntalyaÖğle saatlerinde iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
RizeSabah iç kesimlerde, öğle saatlerinde il genelinde yerel sağanak
SamsunÖğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Trabzonİç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
ErzincanYerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
ArdahanYerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Meteoroloji, AKOM, Orhan Şen… Peş peşe uyardı! İstanbul için çifte alarm, kavurucu sıcak dalga dalga dönüyor
Başlık ResmiMeteoroloji, AKOM, Orhan Şen… Peş peşe uyardı! İstanbul için çifte alarm, kavurucu sıcak dalga dalga dönüyor

AKOM’un bugünkü raporuna göre kentte beklenen sıcaklık değerleri ise şöyle;

TarihGünLokasyonSabah (°C)Öğle (°C)Akşam (°C)Gece (°C)Nem (%)RüzgarDeniz Suyu Sıcaklığı (°C)Günlük Not
19.08.2026Çarşambaİstanbul253124-45-85Poyrazdan orta kuvvette, aralıklarla sert 10-30 km/s23Yağış beklenmiyor. Deniz Suyu Sıcaklığı: (23°C)
20.08.2026Perşembe--------MİN: 22°C MAX: 33°C, AZ BULUTLU VE AÇIK, YAĞIŞ MİKTARI: YAĞIŞ BEKLENMİYOR
21.08.2026Cuma--------MİN: 21°C MAX: 31°C, AZ BULUTLU VE AÇIK, YAĞIŞ MİKTARI: YAĞIŞ BEKLENMİYOR
22.08.2026Cumartesi--------MİN: 22°C MAX: 31°C, AZ BULUTLU VE AÇIK, YAĞIŞ MİKTARI: YAĞIŞ BEKLENMİYOR
23.08.2026Pazar--------MİN: 22°C MAX: 32°C, AZ BULUTLU VE AÇIK, YAĞIŞ MİKTARI: YAĞIŞ BEKLENMİYOR
24.08.2026Pazartesi--------MİN: 22°C MAX: 33°C, AZ BULUTLU VE AÇIK, YAĞIŞ MİKTARI: YAĞIŞ BEKLENMİYOR
25.08.2026Salı--------MİN: 23°C MAX: 34°C, AZ BULUTLU VE AÇIK, YAĞIŞ MİKTARI: YAĞIŞ BEKLENMİYOR
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