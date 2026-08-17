TOKİ’nin İstanbul’daki 500 bin sosyal konut projesinde hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından gözler daire belirleme kurasına çevrildi. İstanbul’da 100 bin konut için yapılan hak sahipliği kuralarıyla ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar,kendilerine çıkacak daireyi bekliyor. Peki, TOKİ İstanbul daire belirleme kurası ne zaman, tarih belli oldu mu?

İstanbul’daki 1+1 ve 2+1 konutların hangi hak sahiplerine tahsis edileceği konut belirleme kurasıyla netleşecek. Projelerin ihale süreçlerinin tamamlanmasının ardından yapılması öngörülen kurada, hak sahiplerinin konutlarının yanı sıra dairelerin kat ve cephe gibi özellikleri de belirlenecek.



Noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak çekilişin ardından hak sahipleri, kura sonuçlarını TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden veya e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. İhale sonrasında projede ilan edilen konut tiplerinde yeterli sayıda konut üretilememesi halinde ise hak sahiplerine en yakın konut tipi tahsis edilecek. 2026 TOKİ İstanbul konut belirleme kura tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. TOKİ resmi web sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirmede bulunacak.

TOKİ İstanbul daire belirleme kurası ne zaman, tarih belli oldu mu?

İSTANBUL TOKİ ÖDEME PLANI

İstanbul TOKİ konutları için ödeme planı da belli oldu. Buna göre;



55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,

65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,

80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.

Bununla birlikte başlangıç taksit tutarı 6 ayda 1 önceki memur maaş artışı oranına göre güncellenecek.

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