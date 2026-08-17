Yenilgiyi sakatlığına bağladı: Djokovic için Amerika Açık belirsizliği

Sırp tenisçi Novak Djokovic, Cincinnati Açık’a erken vedasının ardında birkaç yıldır devam eden sağlık sorununun bulunduğunu açıkladı. 39 yaşındaki sporcunun sıcak ve nemli havalarda ağırlaşan rahatsızlığı, sezonun son grand slam turnuvası Amerika Açık öncesinde soru işaretine neden oldu.

Efsane tenisçi Novak Djokovic’in fiziksel durumu, Amerika Açık öncesinde yeniden gündemde. 39 yaşındaki tenisçi, Thiago Agustin Tirante karşısında ilk seti kazanmasına rağmen mücadeleyi kaybetti. Kendisi için keyifli bir karşılaşma olmadığını belirten Djokovic, yenilgiyi birkaç yıldır devam eden sağlık sorununa bağladı.

SICAK VE NEMLİ HAVALARDA ARTIYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre; dünya 5 numarası, sıcak ve nemli havanın yanı sıra maç sırasında hissettiği gerginliğin de durumunu kötüleştirdiğini belirtti.

Novak Djokovic, 24 grand slam şampiyonluğu kazandı.

EMEKLİLİK SİNYALİ

Djokovic'in 3 defa şampiyon olduğu Cincinnati Açık’a gelecek yıl dönme ihtimalini düşük gördüğünü söylemesi geniş yankı uyandırdı. Bazı yayın organları bu sözleri emeklilik sinyali olarak yorumladı.

The Guardian’ın analizinde, masters turnuvalarındaki erken yenilgileri artan Djokovic’in, grand slamlerde hâlâ en istikrarlı isimler arasında bulunduğu belirtildi. Bu nedenle Cincinnati yenilgisinin Amerika Açık Tenis Turnuvası için kesin bir ölçü olmayacağı vurgulandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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