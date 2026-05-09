Anadolu Ajansı
Roma Açık'ta Novak Djokovic sürprizi: 79'uncu basamaktaki rakibine elendi
Tek erkeklerde en fazla grand slam kazanan isim olan Novak Djokovic, Roma Açık Tenis Turnuvası'nın 2'nci turunda 20 yaşındaki Hırvat rakibi Dino Prizmic'e 2-1 yenildi. Bu sonuçla 38 yaşındaki Sırp tenisçi , mücadele ettiği ilk turda organizasyona veda etti.
Spor 52 dk önce
Omuz sakatlığı sonrası ilk maçına çıkan Novak Djokovic, İtalya'da katıldığı turnuvadan elendi.
- Novak Djokovic, 2 ay süren sakatlığının ardından ilk maçına Roma'da çıktı.
- Djokovic, 2'nci turda 20 yaşındaki elemelerden gelen Dino Prizmic'e karşı mücadele etti.
- Sırp tenisçi, ilk seti 6-2 kazanmasına rağmen sonraki iki seti 6-2 ve 6-4 kaybederek turnuvadan elendi.
Omuz sakatlığı nedeniyle 2 ay kortlardan uzak kalan Novak Djokovic, iyileştikten sonra ilk maçına İtalya'da çıktı.
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen turnuvanın 2'nci turunda 20 yaşındaki Dino Prizmic ile karşılaşan 38 yaşındaki Sırp tenisçi, ilk seti 6-2 kazanırken; sonraki iki seti 6-2 ve 6-4'lük skorlarla kaybetti ve turnuvadan elendi.
Elemelerden gelen dünya sıralamasında 79'uncu basamaktaki Dino Prizmic, üçüncü tura adını yazdırdı.
