Tek erkeklerde en fazla grand slam kazanan isim olan Novak Djokovic, Roma Açık Tenis Turnuvası'nın 2'nci turunda 20 yaşındaki Hırvat rakibi Dino Prizmic'e 2-1 yenildi. Bu sonuçla 38 yaşındaki Sırp tenisçi , mücadele ettiği ilk turda organizasyona veda etti.

Omuz sakatlığı nedeniyle 2 ay kortlardan uzak kalan Novak Djokovic, iyileştikten sonra ilk maçına İtalya'da çıktı.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen turnuvanın 2'nci turunda 20 yaşındaki Dino Prizmic ile karşılaşan 38 yaşındaki Sırp tenisçi, ilk seti 6-2 kazanırken; sonraki iki seti 6-2 ve 6-4'lük skorlarla kaybetti ve turnuvadan elendi.

Elemelerden gelen dünya sıralamasında 79'uncu basamaktaki Dino Prizmic, üçüncü tura adını yazdırdı.

