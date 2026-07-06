Türkiye Gazetesi
Novak Djokovic'ten yeni rekor: Roger Federer'i geride bıraktı
Dünyaca ünlü Sırp raket Novak Djokovic, kariyerine yeni bir rekor ekledi. 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 106'ncı maçını kazanarak, Roger Federer'e ait rekorun yeni sahibi oldu.
Özetle DinleNovak Djokovic'ten yeni rekor: Roger Federer'i ger...
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Spor az önce
Novak Djokovic, Wimbledon'da üst üste 9'uncu ve toplamda 17'nci defa çeyrek finale çıkarak, Roger Federer'in tek erkeklerdeki maç kazanma rekorunu kırdı.
- Djokovic, Wimbledon'da 106'ncı maçını kazandı.
- Roger Federer'in Wimbledon'da tek erkeklerde 105 maçlık rekoru vardı.
- Djokovic, 7 defa şampiyonluk sevinci yaşadığı Wimbledon'da 17'nci defa çeyrek finale çıktı.
- Djokovic, son 16 turunda Roman Safiullin'i 3-1 mağlup etti.
- Martina Navratilova, Wimbledon'da kadınlarda 120 maç kazanarak rekoru elinde tutuyor.
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Novak Djokovic, 7 defa şampiyonluk sevinci yaşadığı Wimbledon Tenis Turnuvası'nda, üst üste 9'uncu toplamda 17'nci defa çeyrek finale çıktı. 39 yaşındaki tenisçi; son 16 turunda rakibi Roman Safiullin'i zorlansa da 3-1 mağlup etti.
FEDERER'İN REKORUNU KIRDI
TRT Spor'da yer alan habere göre; 25'nci grand slam zaferini kovalayan Sırp raket, parlak kariyerine yeni bir rekor daha ekledi. Djokovic, Wimbledon'da 106'ncı maçını kazanarak, Roger Federer'in tek erkeklerdeki 105 maçlık rekorunu geride bırakmayı başardı.
Çek efsane Martina Navratilova, Wimbledon'da kadınlarda kazandığı 120 maçla, kırılması güç bir rekoru elinde tutuyor.
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