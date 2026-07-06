Dünyaca ünlü Sırp raket Novak Djokovic, kariyerine yeni bir rekor ekledi. 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 106'ncı maçını kazanarak, Roger Federer'e ait rekorun yeni sahibi oldu.

Novak Djokovic, 7 defa şampiyonluk sevinci yaşadığı Wimbledon Tenis Turnuvası'nda, üst üste 9'uncu toplamda 17'nci defa çeyrek finale çıktı. 39 yaşındaki tenisçi; son 16 turunda rakibi Roman Safiullin'i zorlansa da 3-1 mağlup etti.

Novak Djokovic

FEDERER'İN REKORUNU KIRDI

TRT Spor'da yer alan habere göre; 25'nci grand slam zaferini kovalayan Sırp raket, parlak kariyerine yeni bir rekor daha ekledi. Djokovic, Wimbledon'da 106'ncı maçını kazanarak, Roger Federer'in tek erkeklerdeki 105 maçlık rekorunu geride bırakmayı başardı.

Çek efsane Martina Navratilova, Wimbledon'da kadınlarda kazandığı 120 maçla, kırılması güç bir rekoru elinde tutuyor.

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