Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği ödeme takvimi belli oldu. Zamlı maaşlar ve maaş farkları Temmuz ayında belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılacak.

Memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi. Haziran enflasyonunun ardından kesinleşen maaş artışlarıyla birlikte ödeme tarihleri de netlik kazandı. SSK, Bağ-Kur ve memur maaşlarının hesaplara yatırılacağı günler belli oldu. Bu yılın ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 17,76 oldu. Bu orandan kaynaklı olarak ilave yüzde 6,52 artışla birlikte, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere yüzde 13,52 artış yapıldı.

Aynı dönemde, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 17,76 artış gerçekleşti.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Ödeme takvimine göre memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz 2026 tarihinde alacak. Ayrıca 1-14 Temmuz dönemini kapsayan 14 günlük maaş farklarının da 15 Temmuz'un ardından bir hafta içinde hesaplara yatırılması planlanıyor.



Maaş zam farkları ne zaman yatacak? 14 günlük fark ödemeleri için tarih belli oldu



ÖDEMELER TAHSİS NUMARASINA GÖRE DEĞİŞİYOR

SSK emeklileri zamlı aylıklarını tahsis numaralarına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında alacak. Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Maaşlarını ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin zam farklarının ödeme tarihi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından daha sonra duyurulacak.

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