2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftası öncesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Japonya etabı kadrosu belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıkladığı listede dikkat çeken en önemli ayrıntı ise Ebrar Karakurt'un bir kez daha kadroda yer almaması oldu. Ankara etabını dörtte dört yaparak tamamlayan Filenin Sultanları, Japonya'da Polonya, ABD, Japonya ve Tayland ile karşılaşacak. Kadro açıklamasının ardından voleybolseverler "Ebrar Karakurt neden yok, sakat mı, oynayacak mı?" sorularına cevap aramaya başladı.

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü hafta heyecanı öncesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Japonya etabı kadrosu açıklandı. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun duyurduğu listede Ebrar Karakurt'un yer almaması dikkat çekerken, yıldız voleybolcunun sakatlık durumu yeniden gündeme geldi. Peki, Ebrar Karakurt neden yok, sakat mı, oynayacak mı?

Ebrar Karakurt neden yok, sakat mı, oynayacak mı? Filenin Sultanları 3. Hafta Japonya Etabı kadrosu açıklandı

EBRAR KARAKURT NEDEN YOK, SAKAT MI?

Filenin Sultanları'nın yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt, yaşadığı sakatlık nedeniyle Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci hafta maçlarında da forma giyememişti. Milli voleybolcu, açıklanan Japonya etabı kadrosunda da yer almadı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 12 Haziran 2026 tarihinde yaptığı resmi açıklamada, Ebrar Karakurt'un bel ve kalça bölgesindeki ağrılarının artması üzerine detaylı sağlık kontrollerinden geçirildiği belirtildi. Yapılan klinik değerlendirme ve görüntüleme sonuçlarında sağ sakroiliak ekleminde sıvı artışı ile kemik iliği ödemi tespit edildiği açıklandı.

Ebrar Karakurt neden yok, sakat mı, oynayacak mı? Filenin Sultanları 3. Hafta Japonya Etabı kadrosu açıklandı

Federasyon, milli oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını ve mevcut bulgular doğrultusunda iyileşme sürecinin yaklaşık 4 ila 6 hafta süreceğinin öngörüldüğünü duyurdu.

Ebrar Karakurt neden yok, sakat mı, oynayacak mı? Filenin Sultanları 3. Hafta Japonya Etabı kadrosu açıklandı

EBRAR KARAKURT OYNAYACAK MI?

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan Japonya etabı kadrosunda Ebrar Karakurt'un ismi yer almadı. Bu nedenle milli yıldız, Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında oynanacak Polonya, ABD, Japonya ve Tayland karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

Ebrar Karakurt'un yanı sıra geniş kadroda bulunmasına rağmen üç hafta boyunca maç kadrosunda yer almayan diğer isimler de Aslı Kalaç, Yasemin Güveli, Arelya Karasoy, Merve İzbilir, Liza Safronova ve Tutku Burcu Yüzgenç oldu.

Ebrar Karakurt neden yok, sakat mı, oynayacak mı? Filenin Sultanları 3. Hafta Japonya Etabı kadrosu açıklandı

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA JAPONYA ETABI KADROSU

Pasör Çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta Oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

Ebrar Karakurt neden yok, sakat mı, oynayacak mı? Filenin Sultanları 3. Hafta Japonya Etabı kadrosu açıklandı

FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ilk maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Polonya-Türkiye karşılaşması 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 06.00'da başlayacak. Ankara etabını namağlup tamamlayan Filenin Sultanları, Japonya etabına da galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Ebrar Karakurt neden yok, sakat mı, oynayacak mı? Filenin Sultanları 3. Hafta Japonya Etabı kadrosu açıklandı

POLONYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Voleybol Milletler Ligi'nde oynanacak Polonya-Türkiye mücadelesi TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca S Sport kanalından da canlı olarak izlenebilecek.

Japonya etabında Polonya'nın ardından ABD, ev sahibi Japonya ve Tayland ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları, grup aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlayarak 22-26 Temmuz 2026 tarihlerinde Çin'in Macao kentinde düzenlenecek VNL Finalleri'ne katılmayı hedefliyor.

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