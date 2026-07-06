Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ile yollarını ayıran Nottingham Forest, takımın başına Avusturyalı çalıştırıcı Oliver Glasner'i getirdi. İngiliz kulübü, deneyimli teknik adamın göreve başladığını resmen duyurdu.

Nottingham Forest, teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Avusturyalı çalıştırıcı Oliver Glasner'ı getirdi. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Nottingham Forest, Oliver Glasner'ın kulübün yeni teknik direktörü olarak atanmasını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyor." ifadeleri kullanıldı. Kulüp, 51 yaşındaki teknik adamın sözleşme süresine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Vitor Pereira

"AMACIMIZ KULÜBÜ BİR ÜST SEVİYEYE TAŞIMAK"

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Oliver Glasner, Nottingham Forest'ın ortaya koyduğu vizyonun kararında belirleyici olduğunu söyledi.

Glasner, "Kulüp sahibi ve yönetim ekibiyle yaptığım ilk görüşmelerden itibaren, bu futbol kulübü için net bir vizyona sahip oldukları ve uzun vadede birlikte güçlü bir gelecek inşa etmek için bana ve ekibime tam güven duydukları açıkça belliydi. Bu güven ve ortak bağlılık, kadroda gördüğüm potansiyelle birlikte benim için kilit faktörlerdi ve birlikte neler başarabileceğimizi heyecanla bekliyorum." dedi.

Oliver Glasner

"OLIVER GLASNER BİR KAZANAN"

Nottingham Forest'ın sahibi Evangelos Marinakis ise Oliver Glasner'in göreve getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Marinakis, "Oliver ile yaptığımız görüşmelerde, aynı vizyonu, aynı hırsı ve başarıya ulaşma konusundaki aynı amansız isteği paylaştığımız açıkça ortaya çıktı. Kariyeri boyunca sürekli olarak olağanüstü takımlar kurabileceğini ve en güçlü rakiplere karşı başarı elde edebileceğini göstermiştir." diye konuştu.

Yunan iş insanı sözlerini, "Oliver bir kazanan. Liderliği, kişiliği ve takımlarının oynadığı futbol tarzıyla başarıyı elde etti. Onun bizi bu yeni döneme taşıyacak doğru kişi olduğuna inanıyoruz ve Oliver'ı kulübe hoş geldiniz demekten mutluluk duyuyorum." ifadeleriyle tamamladı.

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