FIFA'nın Folarin Balogun'a verilen otomatik bir maçlık cezayı askıya alması futbol dünyasında kriz çıkardı. Karara sert tepki gösteren UEFA, uygulamanın futbolun adalet ilkesini zedelediğini belirterek, "Kırmızı çizgi açıkça aşılmıştır" ifadelerini kullandı.

Uluslararası futbol kamuoyunda büyük tartışma yaratan Folarin Balogun kararı sonrası gerilim büyüyor. Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), FIFA'nın ABD Milli Takımı'nın yıldızı Folarin Balogun'un kırmızı kart nedeniyle alması gereken otomatik bir maçlık cezayı askıya almasına sert tepki gösterdi. UEFA, söz konusu kararın futbolun temel ilkelerine aykırı olduğunu belirterek, "kırmızı çizginin açıkça aşıldığını" vurguladı.

Folarin Balogun'un kırmızı kart gördüğü an

TARTIŞMANIN MERKEZİNDE BALOGUN KARARI

Kriz, ABD'nin Bosna-Hersek ile oynadığı son 16 turu maçında kırmızı kart gören Folarin Balogun'un, FIFA'nın aldığı kararla çeyrek finalde Belçika karşısında forma giymesine izin verilmesiyle patlak verdi.

Normal şartlarda otomatik olarak uygulanması gereken bir maçlık cezanın askıya alınması, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Folarin Balogun'un kırmızı kart gördüğü an

BELÇİKA CEPHESİNDEN HUKUKİ HAMLE

Kararın ardından ABD cephesi memnuniyetini dile getirirken, Belçika Futbol Federasyonu ise sert bir açıklama yayımladı. Federasyon, FIFA'nın kararına karşı tüm hukuki yolların değerlendirileceğini duyurdu.

Tartışmaları daha da büyüten gelişme ise The Athletic'in ortaya attığı iddia oldu. Haberde, ABD Başkanı Donald Trump ile FIFA Başkanı Gianni Infantino arasında cezanın kaldırılması amacıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği öne sürüldü. Söz konusu iddialara ilişkin FIFA tarafından resmi bir doğrulama yapılmadı.

UEFA

"OYUNUN GÜVENİLİRLİĞİ ZEDELENDİ"

UEFA, yayımladığı açıklamada kararın yalnızca bir oyuncuyu ilgilendirmediğini, futbolun evrensel kurallarını ve rekabetin güvenilirliğini doğrudan etkilediğini belirtti.

Açıklamada, kırmızı kart sonrası uygulanan otomatik bir maçlık cezanın takdir yetkisine bağlı olmadığına dikkat çekilerek şu değerlendirmeye yer verildi:

"Bu, yönetmeliklerde açık şekilde yer alan temel bir ilkedir. İstisnaya tabi tutulamaz. Özellikle de aynı turnuvada benzer durumdaki diğer oyuncular cezalarını çekerken böyle bir karar alınamaz."

UEFA

"EŞİTLİK İLKESİ İHLAL EDİLDİ"

Avrupa Futbol Federasyonu, kararın turnuva boyunca eşit muamele ilkesini zedelediğini ve benzer vakalar için tehlikeli bir emsal oluşturacağını vurguladı.

UEFA açıklamasında, futbolun dünya genelinde güvenilirliğini tek tip kuralların sağladığına işaret edilerek, kuralların istisnai şekilde uygulanmasının rekabetin bütünlüğünü tehdit ettiği ifade edildi.

Folarin Balogun'un kırmızı kart gördükten sonraki üzüntüsü

UEFA'DAN ÇOK SERT MESAJ

UEFA, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Kuralların uygulanması, oyunun adil ve şeffaf kalmasının temelidir. Böylesine emsalsiz, anlaşılması güç ve haksız bir karar karşısında büyük şaşkınlık duyuyoruz. Dünya Kupası yalnızca tek bir organizasyon değildir; alınan her karar futbolun tamamı üzerinde olumlu ya da olumsuz sonuçlar doğurur."

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