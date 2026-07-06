Amerikalı fenomen Stevewilldoit'in Meksika Milli Takımı futbolcularına hediye ettiği yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki Rolex saatler, FIFA Etik Kuralları nedeniyle geri gönderiliyor. Hediyelerin, fenomenin Meksika'nın galibiyetine oynadığı 2 milyon dolarlık bahisle bağlantılı olduğunun ortaya çıkması dikkat çekti.

Meksika Milli Futbol Takımı, Amerikalı içerik üreticisi Stevewilldoit'in futbolculara hediye ettiği lüks Rolex saatleri iade etme kararı aldı. FIFA Etik Kuralları kapsamında değerlendirilen hediyelerin, çıkar çatışması oluşturabilecek nitelikte olduğu gerekçesiyle geri verilmesi konusunda takım içinde ortak karar alındı.

Gerçek adı Stephen Deleonardis olan ve sosyal medyada "Stevewilldoit" adıyla tanınan fenomen, son 32 turunda oynanan Ekvador maçı öncesinde Meksika Milli Takımı'nın kamp yaptığı tesisi ziyaret ederek futbolculara Rolex saatler dağıttı.

Stevewilldoit ve Meksika Milli Takımı

HEDİYELERİN TOPLAM DEĞERİ 1 MİLYON DOLAR

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre Deleonardis, YouTube kanalında paylaştığı videoda futbolculara verdiği saatlerin her birinin 30 bin ila 90 bin dolar arasında değişen fiyatlara sahip olduğunu açıkladı. Fenomen, dağıtılan saatlerin toplam değerinin yaklaşık 1 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Meksika Milli Futbol Takımı

2 MİLYON DOLARLIK BAHİS İTİRAFI

Videoda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise fenomenin yaptığı bahis açıklaması oldu. Meksikalı futbolcu Obed Vargas'ın sorusu üzerine konuşan Deleonardis, Meksika'da yaşadığını ve milli takımın Ekvador'u mağlup edeceğine 2 milyon dolar bahis oynadığını söyledi.

Meksika'nın karşılaşmayı 2-0 kazanmasının ardından yaklaşık 1 milyon dolar kazanç elde edeceğini ifade eden Deleonardis, futbolculara verdiği saatlerin de bu süreçle bağlantılı olduğunu dile getirdi.

Meksika Milli Futbol Takımı

FIFA ETİK KURALLARI İHLAL RİSKİ TAŞIYOR

FIFA Etik Kuralları'na göre futbol faaliyetlerinde yer alan kişilere yalnızca sembolik veya maddi değeri önemsiz hediyeler verilebiliyor. Çıkar çatışmasına yol açabilecek, kararları etkileyebilecek ya da etik ihlal şüphesi doğurabilecek hediyelerin ise kabul edilmesine izin verilmiyor.

Kuralların ihlal edilmesi halinde para cezasının yanı sıra iki yıla kadar futboldan men cezası uygulanabiliyor.

FIFA

SAATLER GERİ GÖNDERİLECEK

Meksika Milli Takımı cephesinden yapılan sosyal medya açıklamasında, futbolcuların ortak kararı doğrultusunda Rolex saatlerin Stevewilldoit'e iade edileceği duyuruldu.

Takım yetkilileri ayrıca, 1,5 milyondan fazla YouTube abonesine sahip içerik üreticisinin hediyeleri tamamen kendi inisiyatifiyle verdiğini ve organizasyonun bu süreçte herhangi bir talebi ya da yönlendirmesi bulunmadığını vurguladı.

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