Milyonların katıldığı cenaze alayı! Hamaney'in 3 oğlu tabutun başında saf tuttu, gözyaşları sel oldu
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ali Hamaney ve aile üyeleri için düzenlenen cenaze alayı, naaşları taşıyan aracın Büyük Musalla Camii'nden hareket etmesiyle başladı. Milyonlarca kişi başkent sokaklarını doldurdu. Öte yandan Hamaney’in cenaze töreninde oğulları Mustafa, Meysem ve Mesud Hamaney’in tabutunun başında saf tuttuğu görüldü.
- İran'ın dini lideri Ali Hamaney ve dört aile üyesi, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.
- Tahran'da Ali Hamaney için veda töreni ve cenaze alayı düzenleniyor.
- Cenaze alayına milyonlarca kişi katıldı ve alayın 10 ila 12 saat sürmesi bekleniyor.
- Hamaney'in oğulları Mustafa, Meysem ve Mesud cenaze töreninde tabutunun başında saf tuttu.
- Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da cenaze töreninde görüntülendi.
İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamaney ve dört aile üyesi için yas tutuyor. ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için İran'ın başkenti Tahran’ın caddelerinde veda töreni düzenleniyor.
CENAZE ALAYINA MİLYONLAR KATILDI
Başkent Tahran'da Cuma günü başlayan cenaze töreni kapsamında bugün cenaze alayı düzenleniyor. Naaşları taşıyan araç, Büyük Musalla Camii'nden hareket ederek alaya katıldı. Tasnim Haber Ajansı, aracın yas tutan milyonlarca kişinin oluşturduğu kalabalığın arasından alay güzergahında ilerlediğini bildirdi.
ALAYIN 12 SAAT SÜRMESİ BEKLENİYOR
Devlet televizyonu Press TV, cenaze alayının Damavand Caddesi, İmam Hüseyin Meydanı, İnkılab Caddesi, İnkılab Meydanı, Azadi Caddesi, Azadi Meydanı ve Mehrabad Uluslararası Havalimanı yakınındaki Şehid Laşgari Otoyolu boyunca uzanan 10 kilometrelik bir güzergahta ilerleyeceğini bildirdi. Haberde, "Organizatörler, alayın 10 ila 12 saat sürmesini bekliyor" denildi.
HAMANEY'İN OĞULLARI TABUTUNUN BAŞINDA SAF TUTTU
Öte yandan Hamaney’in cenaze töreninde oğulları Mustafa, Meysem ve Mesud Hamaney’in tabutunun başında saf tuttuğu görüldü. Mücteba Hamaney'in ise aralarında olmadığı görüldü.
ESKİ İRAN CUMHURBAŞKANI DA AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI
Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad de ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşın ardından ilk kez, Ali Hamaney için Tahran'da düzenlenen cenaze töreninde görüntülendi. Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiği iddiaları ortaya atılmıştı.