Norveç'e 2-1 yenilerek, 2026 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden Brezilya'nın teknik direktörü Carlo Ancelotti, "Herkes hayal kırıklığına uğradı" dedi. 67 yaşındaki çalıştırıcı, "Çok muazzam bir turnuva geçirmedik ama bu bir son değil yeni bir dönemin başlangıcı" ifadelerini kullandı.

2026 FIFA Dünya KUpası'nda New York New Jersey Stadı'nda oynanan Norveç maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "İlk yarıda çok fırsatımız oldu, ikinci yarıda skor 0-0 devam ederken fırsatlar bulduk ama değerlendirmedik" şeklinde konuştu.

"YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI"

Turnuva sonrası Brezilya'nın geleceği hakkında İtalyan teknik adam, "Herkes hayal kırıklığına uğradı, çok muazzam bir turnuva geçirmedik ama bugün kazanmayı da hak eden taraftık. Kendimizi geliştirmeliyiz. Bunu, bir son değil yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

Brezilya'nın elenmesi sonrası taraftar tepkisi hakkında ise Ancelotti, "Bazen üzüntüyü ve yenilgiyi kabullenerek durumu yönetmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Carlo Ancelotti

"GENÇ YETENEKLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Milli takımın kadrosu ve gelecekteki yapılanması hakkında ise İtalyan teknik adam, "Yeni genç yeteneklere ihtiyacımız var. Yeni oyuncular aramıza katılabilir" dedi.

Norveç'e karşı maçta kullanılan ilk penaltının Bruno Guimaraes tarafından kaçırılması hakkında ise takımda Neymar ve Raphinha'dan sonra en iyi penaltı kullanan oyuncunun Guimaraes olduğunu belirlediklerini ve penaltının kullanıldığı 14'üncü dakikada diğer 2 oyuncunun sahada olmadığını hatırlattı.

Bruno Guimaraes

BREZİLYA, 24 YILLIK HASRETE SON VEREMEDİ

1930'dan bu yana düzenlenen 22 Dünya Kupası'na katılan tek ülke Brezilya, 5 defa şampiyonluğa ulaştı. Son şampiyonluğunu 2002'de elde eden Sambacılar, 24 yıl sonra tekrar dünya futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyordu. Ama son 16 turunda turnuvaya veda etti.

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