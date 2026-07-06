Dünya Kupası gol krallığında kıyasıya rekabet: 3 yıldız zirveye ortak
Dünya Kupası gol krallığında kıyasıya rekabet: 3 yıldız zirveye ortak
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı sürüyor.
Turnuvada çeyrek final bileti için kıyasıya mücadele eden takımların yanı sıra, golcü futbolcular arasındaki rekabet de giderek kızışıyor. Oynanan maçların ardından gol krallığı yarışında zirvedeki isimler şekillenmeye başlarken, yıldız oyuncular attıkları gollerle takımlarını sırtlamaya devam ediyor.
15- KAI HAVERTZ
Almanya - 3 gol
14- CRİSTİANO RONALDO
Portekiz - 3 gol
13- FOLARİN BALOGUN
ABD - 3 gol
12- CODY GAKPO
Hollanda - 3 gol
11- JOHAN MANZAMBİ
İsviçre - 3 gol
10- DENİZ UNDAV
Almanya - 3 gol
9- JULİAN QUİNONES
Meksika - 4 gol
8- VİNİCİUS JUNİOR
Brezilya - 4 gol
7- MİKEL OYARZABAL
İspanya - 4 gol
6- ISMAİLA SARR
Senegal - 4 gol
5- OUSMANE DEMBELE
Fransa - 4 gol
4- HARRY KANE
İngiltere - 6 gol
3- ERLİNG HAALAND
Norveç - 7 gol
2- KYLİAN MBAPPE
Fransa - 7 gol
1- LİONEL MESSİ
Arjantin - 7 gol