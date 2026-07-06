Turnuvada çeyrek final bileti için kıyasıya mücadele eden takımların yanı sıra, golcü futbolcular arasındaki rekabet de giderek kızışıyor. Oynanan maçların ardından gol krallığı yarışında zirvedeki isimler şekillenmeye başlarken, yıldız oyuncular attıkları gollerle takımlarını sırtlamaya devam ediyor.