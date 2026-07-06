Arnavutköy’de iddiaya göre akranları, 6 yaşındaki otizmli çocuğu su kanalına itti. Kafasına 7 dikiş atılan çocuğun annesi Emine Budak “Görüntülerde birkaç kez itmeye çalışıyorlar, ilk denemelerde düşmüyor. Daha sonra tekrar iterek su kanalına düşürüyorlar. Çocukların çoğu olayı biliyormuş, kızım otizmli. Konuşamıyor, kendini ifade edemiyor. Şikayetçi oldum” diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Arnavutköy’de yaşanan akran zorbalığı kan dondurdu. Emine Budak, 6 yaşındaki otizmli kızı Helin Naz’ın kendisinden büyük çocuklar tarafından su kanalına itildiği öne sürüldü.

KAFASINA 7 DİKİŞ ATILDI

İddiaya göre 6 yaşındaki otizmli Helin Naz Budak, yaşıtı çocuklar tarafından evlerinin olduğu sokakta bulunan su kanalına itildi, başından yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun kafasına 7 dikiş atıldı.

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde küçük kızın su kanalına doğru götürüldüğü ve ardından kanala itildiği görüldü.

Arnavutköy’de kan donduran akran zorbalığı! 6 yaşındaki otizmli çocuğu su kanalına ittiler iddiası

“BİRKAÇ KEZ İTMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Anne Emine Budak, yaşanan dehşeti şöyle anlattı.

Kızım yanıma gelip Helin Naz'ın düştüğünü söyledi. Hemen aşağı indim. O sırada bir çocuk onu kanaldan çıkarmaya çalışıyordu. Hastaneye gittikten sonra çevreden güvenlik kamerası olduğu söylendi. Ertesi gün görüntüleri izlediğimizde kızımı zorla su kanalına götürdüklerini gördük. Görüntülerde birkaç kez itmeye çalışıyorlar, ilk denemelerde düşmüyor. Daha sonra tekrar iterek su kanalına düşürüyorlar. Kızım yerde emekler gibi ilerlemeye çalışırken tekrar müdahale ediyorlar.

Arnavutköy’de kan donduran akran zorbalığı! 6 yaşındaki otizmli çocuğu su kanalına ittiler iddiası

"KIZIM OTİZMLİ. KONUŞAMIYOR"

Anne Budak, duruma şöyle tepki gösterdi:

Mahallede oynayan çocukların çoğu olayı biliyormuş. Ertesi gün konuştuğumuzda bunu öğrendik. Ama kimse bize söylemedi. Polis merkezine gidip şikâyetçi oldum. Bana ‘çocuktur' denildi. Benim kızım otizmli. Konuşamıyor, kendini ifade edemiyor. Başına 7 dikiş atıldı. Çok zor günler yaşadık. Tek isteğim benim kızımdan sonra başka hiçbir çocuğun aynı acıyı yaşamaması. Yetkililerden bu konuda gerekli adımların atılmasını istiyorum.

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